Իրանը պահանջել է փոխել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների վայրն ու ձևաչափը՝ տեղեկացնում է Axios-ը։ Իրանցիները ցանկանում են բանակցությունները Ստամբուլից տեղափոխել Օման և անցկացնել երկկողմ ձևաչափով՝ միայն ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ բացառելով մի շարք արաբական և մահմեդական երկրների դիտորդների մասնակցությունը։               
 
Դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման

05.02.2026 | 14:14

Ես, որպես ՀԱՅ, այս ամենը տեսնելով մեծ ցավ եմ ապրում:

Շատերս կարող ենք քննադատել, համակարծիք չլինել նրանց հետ և նրանց կառավարման տարիների հետ, բայց նրանք եղել են Արցախը ազատագրողներն ու կյանք են դրել Արցախում: Լավ են արել, թե վատ՝ դա այլ հարց է, դա մե՛ր հարցն է, և, այո, մեծ ցավ եմ ապրում՝ տեսնելով նրանց Բաքվի դատարանում, Բաքվի բանտերում:

Պետք է գործադրել ամեն ջանք, որ օր առաջ վերադառնան:

Բաքվի դատարանում հրապարակվում է Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և այլ հայերի դեմ շինծու գործով դատավճիռը։

Արայիկ Հարությունյանը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման:

Լևոն Մնացականյանը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։

Դավիթ Մանուկյանը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։

Դավիթ Իշխանյանը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։

Դավիթ Բաբայանը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։

Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը դատապարտվել են ցմահ:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 76

