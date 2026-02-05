Դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման

Ես, որպես ՀԱՅ, այս ամենը տեսնելով մեծ ցավ եմ ապրում:
Շատերս կարող ենք քննադատել, համակարծիք չլինել նրանց հետ և նրանց կառավարման տարիների հետ, բայց նրանք եղել են Արցախը ազատագրողներն ու կյանք են դրել Արցախում: Լավ են արել, թե վատ՝ դա այլ հարց է, դա մե՛ր հարցն է, և, այո, մեծ ցավ եմ ապրում՝ տեսնելով նրանց Բաքվի դատարանում, Բաքվի բանտերում:
Պետք է գործադրել ամեն ջանք, որ օր առաջ վերադառնան:
Բաքվի դատարանում հրապարակվում է Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և այլ հայերի դեմ շինծու գործով դատավճիռը։
Արայիկ Հարությունյանը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման:
Լևոն Մնացականյանը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։
Դավիթ Մանուկյանը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։
Դավիթ Իշխանյանը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։
Դավիթ Բաբայանը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։
Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը դատապարտվել են ցմահ:
Հայկ Մովսիսյան