Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.02.2026
 
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայում բացելով Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի հետ բանակցությունները, մասնավորապես շեշտել է. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է լսել պարբերական հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ինչ-որ առասպելական հարձակումներ են նախապատրաստվում Հայաստանի դեմ հյուսիսից, կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից բխող էկզիստենցիալ սպառնալիքի մասին»։               
 
Նորություններ » 300 հազար աշխատատեղ ո՞ր ոլորտներում է ստեղծվել

300 հազար աշխատատեղ ո՞ր ոլորտներում է ստեղծվել

300 հազար աշխատատեղ ո՞ր ոլորտներում է ստեղծվել
05.02.2026 | 15:03

Քիչ առաջ նայում էի հանրային կոչված, իրականում խիստ իշխանամետ հեռուստաընկերության լուրերի թողարկումը։ Գեբելսի քարոզչությունը իրենց համեմատ ղալաթ է արել։ Հայտարարեցին, թե 2018թվականից հետո Հայաստանում 300 հազար աշխատատեղ է ստեղծվել։ Ո՞ր ոլորտներում են դրանք ստեղծվել։ Բազում գործարաններ գովազդվեցին, սակայն այդպես էլ չբացվեցին։ Բիսմարկն ասել է՝ երբեք այնքան շատ սուտ չեն ասում, որքան ընտրություններից առաջ, որսից հետո և պատերազմի ժամանակ։ Ընտրությունների շեմին ենք, մինչև հունիսի 7 ինչքա՜ն մեծ ստեր ենք լսելու։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 206

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ափսոս, որ աղետների վրա հնարավոր չի ռեոստատ դնել
Ափսոս, որ աղետների վրա հնարավոր չի ռեոստատ դնել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.