Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայում բացելով Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի հետ բանակցությունները, մասնավորապես շեշտել է. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է լսել պարբերական հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ինչ-որ առասպելական հարձակումներ են նախապատրաստվում Հայաստանի դեմ հյուսիսից, կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից բխող էկզիստենցիալ սպառնալիքի մասին»։               
 
«Բարենորոգման» անվան տակ՝ նոր կոպտագույն խախտումներ

05.02.2026

Եկեղեցու «բարենորոգման» մեկնարկն ուրվագծվեց և նշանավորվեց նոր կոպտագույն խախտումների համալրմամբ, մասնավորապես՝ զինված ուժերում հոգևոր ծառայությունը, ըստ էության, լուծարելու (արդեն խոսվում է նաև բուժհաստատություններում նույն կերպ վարվելու մտադրության մասին), բացահայտ հակաեկեղեցական մի շարք հապճեպ մշակված օրինագծեր շրջանառության մեջ դնելու, Հայ Եկեղեցու ինքնավարությունը իշխանական լծակների գործադրմամբ ազգային և միջազգային չափանիշներին բացահայտ խորթ հնարքներով խաթարելու և նմանաբնույթ այլ քայլերով։

Իբրև հետգրություն, մեջբերենք ադրբեջանական մամուլում տարածված խիստ բնութագրիչ թեզը. «Երկիրը իսկական ազգային պետության վերածելու համար, որը կդառնա համաշխարհային հայության կենտրոն, ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱՑՆԵԼ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԻՀԱՐԿԵ, ՉԱՐԻՔՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՂԹԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԼԻՆԵՐ ՄԱՔՐԵԼ ԱՌԱՍՊԵԼԱՑՎԱԾ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԵՎ ԹԱՓ ՏԱԼ ԱՅՍՕՐՎԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁԻԿԸ»:

Գևորգ Դանիելյան

