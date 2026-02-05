Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.02.2026
 
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայում բացելով Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի հետ բանակցությունները, մասնավորապես շեշտել է. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է լսել պարբերական հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ինչ-որ առասպելական հարձակումներ են նախապատրաստվում Հայաստանի դեմ հյուսիսից, կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից բխող էկզիստենցիալ սպառնալիքի մասին»։               
 
Նորություններ » Արցախը մեր ազգային բոլոր լավ հատկանիշների ու իղձերի հավաքական մարմնացումն էր

Արցախը մեր ազգային բոլոր լավ հատկանիշների ու իղձերի հավաքական մարմնացումն էր

Արցախը մեր ազգային բոլոր լավ հատկանիշների ու իղձերի հավաքական մարմնացումն էր
05.02.2026 | 15:36

Տրամադրվում ես, մտածում ես, գծում ես, գրում ես, պատրաստվում ես, ոգևորվում ու ոգևորում ես ու մեկ էլ... Մեկ էլ հիշում ես, որ էն ամենը, ինչի համար արժեր տրամադրվել, մտածել, գրել, ոգևորվել ու պատրաստվել, ոչ միայն չկա, այլև դրա գոյության հիշողությունը նույնիսկ հերքվում է։

Նայում ես շուրջդ կատարվողին, քննարկվողին, արվողին...

Ու էդ պահին գրածդ ջնջում ես, մտածածդ դառնում է անիմաստ, կազմածդ՝ անհեռանկար։

Անցնում են րոպեներ։

Ուղեղումդ, ի հեճուկս ամեն «ռացիոնալի» ու «պրագմատիկի», բյուրեղանում է միակ ու բացարձակ ճշմարտությունը. առանց Արցախ չկա հայկական Հայաստան, որովհետև Արցախը մեր ազգային բոլոր լավ հատկանիշների ու իղձերի հավաքական մարմնացումն էր։ Ու եթե գոնե չերազել այդ խորհրդանիշի մասին, ապա մնացած այս փոքր հողակտորի վրա որևէ բան կառուցել հնարավոր չէ։

Ու էդ մտքից նորից ամեն բան դառնում է իմաստավոր, որովհետև «ինչ փույթ կյանքը մեռնող, երբոր երազը կ՚ապրի, երբոր երազն անմահ է»։

Եվ նորից սկսում ես մտածել, գծել ու գրել երազի մասին...

Վարուժան Գեղամյան

Դիտվել է՝ 182

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Իրանի գերագույն առաջնորդը նախազգուշացրել է ԱՄՆ-ին տարածաշրջանային պատերազմով

Ամերիկյան «The Wall Street Journal» (WSJ) օրաթերթը փետրվարի 1-ին բացահայտել է Իրանի հետ հակամարտությանն ԱՄՆ-ի նախապատրաստության մանրամասները: Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է տեղափոխում հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ափսոս, որ աղետների վրա հնարավոր չի ռեոստատ դնել
Ափսոս, որ աղետների վրա հնարավոր չի ռեոստատ դնել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն
Օրենքի երկի՞ր, թե՞ փակ բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.