Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայում բացելով Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի հետ բանակցությունները, մասնավորապես շեշտել է. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է լսել պարբերական հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ինչ-որ առասպելական հարձակումներ են նախապատրաստվում Հայաստանի դեմ հյուսիսից, կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից բխող էկզիստենցիալ սպառնալիքի մասին»։               
 
Քո կեղտը ինքդ պիտի մաքրես, քո ներքին հարցերը ինքդ պիտի լուծես

Քո կեղտը ինքդ պիտի մաքրես, քո ներքին հարցերը ինքդ պիտի լուծես
05.02.2026 | 16:30

Եթե մի օր Նիկոլին ու իր մերձավորներին հանկարծ որևէ երկրում դատեն, ես չեմ ուրախանա, որովհետև դա նաև ազգային արժանապատվության հարց է, քո կեղտը ինքդ պիտի մաքրես, քո ներքին հարցերը ինքդ պիտի լուծես:

Այժմ ականատես ենք նրան, որ իրեն հայ համարող մի անուղեղ զանգված ուրախանում է իր ազգակիցներին Բաքվում ցմահ դատապարտելու առիթով:

Շատ խառը ժամանակներ են, երկրի նախագահ են գողանում, տանում այլ երկրում բանտարկում, ամեն ինչ հնարավոր է:

Մարդ մնացեք, նախրից դուրս իրականությունն այլ է:

Բումերանգը միշտ վերադառնում է:

Արա-Արայան

