Եթե մի օր Նիկոլին ու իր մերձավորներին հանկարծ որևէ երկրում դատեն, ես չեմ ուրախանա, որովհետև դա նաև ազգային արժանապատվության հարց է, քո կեղտը ինքդ պիտի մաքրես, քո ներքին հարցերը ինքդ պիտի լուծես:
Այժմ ականատես ենք նրան, որ իրեն հայ համարող մի անուղեղ զանգված ուրախանում է իր ազգակիցներին Բաքվում ցմահ դատապարտելու առիթով:
Շատ խառը ժամանակներ են, երկրի նախագահ են գողանում, տանում այլ երկրում բանտարկում, ամեն ինչ հնարավոր է:
Մարդ մնացեք, նախրից դուրս իրականությունն այլ է:
Բումերանգը միշտ վերադառնում է:
Արա-Արայան