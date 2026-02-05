Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայում բացելով Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի հետ բանակցությունները, մասնավորապես շեշտել է. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է լսել պարբերական հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ինչ-որ առասպելական հարձակումներ են նախապատրաստվում Հայաստանի դեմ հյուսիսից, կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից բխող էկզիստենցիալ սպառնալիքի մասին»։               
 
ԽՍՀՄ-ի կոլապսին հաջորդած Արևմուտքի հաղթական գլխապտույտն ու դրա հետևանքները

05.02.2026 | 18:33

Մոտ ապագայում ԵՄ-ի ճակատագրում սպասվող անկայունությունների հիմնական պատճառներից մեկը կարող է լինել առանձին առաջատար երկրների ու Եվրահանձնաժողովի շահերի սկզբունքային բնույթի բախումը։

Եվրահանձնաժողովի արտաքին քաղաքականությունը հանգեցնում է մարդկանց կյանքի որակի զգալի անկման, մի հանգամանք, որը ծնում է նաև ժողովրդական դժգոհություններ, ինչն էլ, իր հերթին, անկայուն է դարձնում առանձին երկրների քաղաքական լիդերների վիճակը:

Եթե վերջիններս համոզվեն, որ նման քաղաքականության պատճառով զրկվելու են իրենց գրաված պոստերից, դա շատ կարագացնի ԵՄ-ի քայքայման պրոցեսը, որն էլ կլինի չափազանց ռիսկային և կունենա շատ դժվար կանխատեսելի հետևանքներ։

Սա ԽՍՀՄ-ի կոլապսի հետևանքով Արևմուտքի կողմից այդ մեծ հաջողությանը հետևած գլխապտույտի հերթական հետևանքներից մեկն է, և այս պրոցեսը դեռ շատ հեռու է ավարտված լինելուց։

Պավել Բարսեղյան

