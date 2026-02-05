Մոտ ապագայում ԵՄ-ի ճակատագրում սպասվող անկայունությունների հիմնական պատճառներից մեկը կարող է լինել առանձին առաջատար երկրների ու Եվրահանձնաժողովի շահերի սկզբունքային բնույթի բախումը։
Եվրահանձնաժողովի արտաքին քաղաքականությունը հանգեցնում է մարդկանց կյանքի որակի զգալի անկման, մի հանգամանք, որը ծնում է նաև ժողովրդական դժգոհություններ, ինչն էլ, իր հերթին, անկայուն է դարձնում առանձին երկրների քաղաքական լիդերների վիճակը:
Եթե վերջիններս համոզվեն, որ նման քաղաքականության պատճառով զրկվելու են իրենց գրաված պոստերից, դա շատ կարագացնի ԵՄ-ի քայքայման պրոցեսը, որն էլ կլինի չափազանց ռիսկային և կունենա շատ դժվար կանխատեսելի հետևանքներ։
Սա ԽՍՀՄ-ի կոլապսի հետևանքով Արևմուտքի կողմից այդ մեծ հաջողությանը հետևած գլխապտույտի հերթական հետևանքներից մեկն է, և այս պրոցեսը դեռ շատ հեռու է ավարտված լինելուց։
Պավել Բարսեղյան