Աստծո տենչանքը
05.02.2026 | 21:59
Ես խոսում եմ լսող ականջին, մոտենում սպասող սրտին։
Երբեմն կարող է այնպես լինի, որ բնավ չխոսեմ, բայց ժամանակն է, որ պարզորեն պիտի սպասես Իմ ներկայությանը՝ գիտակցելու համար, որ Ես քեզ հետ եմ։
Մտաբերիր մարդկանց այն բազմությունը, որ խռնվում էր Իմ շուրջ, երբ Ես երկրի վրա էի։
Բազմության մեջ ամեն մեկը մի կարոտություն ու մի պահանջ ուներ։ Նրանք կարիք ունեին բժշկության, իմացության, հացի։
Գիտե՞ս, որ Ես հոգում էի նրանց այդ կարիքները, կատարում նրանց խնդրանքները, բայց մի բան կար, որ Ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ուներ, այն, որ բազմության մեջ գտնվում էին մեկ-երկու հոգի, որ հետևում էին Ինձ՝ պարզապես Ինձ մոտ լինելու համար, Իմ ներկայությունն ապրելու համար։
Հավիտենական Սիրտը մեծ կարոտի գոհացումը գտավ մի քանի մարդկանց ցույց տված այսօրինակ մտերմությամբ։
Իմ սիրտը մեծ հրճվանք է ապրում, երբ տեսնում եմ, որ Ինձ փնտրում են պարզապես, Իմ ներկայության մեջ ապրելու համար, և կամենում են Ինձ մոտ լինել ո՛չ թե Իմ վարդապետության, ո՛չ թե նյութական շահի, և ո՛չ իսկ պարգևների, այլ սոսկ Ինձ համար։ Անձնապես սիրելով մարդկային սրտի բաղձանքը, որ Աստվածային մեծ սրտի կարողությունից է վերցված։
Օրհնում եմ ձեզ։
Խոնարհեք ձեր գլուխները։
