Հայրիկն ու decolté-ները

Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայում բացելով Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի հետ բանակցությունները, մասնավորապես շեշտել է. «Մեզ համար մի փոքր տարօրինակ է լսել պարբերական հայտարարություններն այն մասին, թե իբր ինչ-որ առասպելական հարձակումներ են նախապատրաստվում Հայաստանի դեմ հյուսիսից, կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից բխող էկզիստենցիալ սպառնալիքի մասին»։               
 
Մկրտիչ արքեպիսկոպոս Խրիմյանը՝ թուրքական իշխանությունից հալածված, Պոլսո պատրիարքությունից ստիպված հրաժարված, բայց Հայրիկ պատվանուն վաստակած, այդուհանդերձ, 1878 թ․ ընտրվում է Բեռլինի վեհաժողովի հայկական պատվիրակության ղեկավար։

Բեռլին մեկնելուց առաջ, նա այցելում է Իտալիա, Ֆրանսիա, Անգլիա և ներկայացնում հայոց նկատմամբ թուրքական բռնաճնշումները և բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։

Լոնդոնում լորդ Քարնարվոնը (Lord Carnorvon), որ հիմնել էր Անգլա-Հայկական միությունը (Anglo-Armenian Association), ի պատիվ Արևելքի Մոգի կամ Իմաստունի (The wise man of the East), ինչպես Հայրիկին անվանում էր անգլիական մամուլը, կազմակերպում է հանդիսավոր ճաշկերույթ։ Հրավիրվում են լորդեր և մի շարք ազնվական տիկնայք՝ ըստ սովորության decolté-ներով․․․

Երբ Խրիմյանը ներս է մտնում և դեմառդեմ հանդիպում այդ տիկնանց, իրեն հատուկ հեգնանքով ասում է ուղեկցորդին․ «Սխալ տեղ եկած չ՛ըլլանք, կանանց բաղնիքի մը մե՞ջ կը գտնուինք արդեօք»։

Խաչատուր Դադայան

