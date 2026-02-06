«Ռոսիա մոլ»-ի վաճառականներին հավանաբար կառաջարկեն ընտրություններին քվեարկել որոշակի քաղաքական ուժի օգտին

«Սիլ գրուպ»-ը որոշել է վերանորոգում իրականացնել «Ռոսիա մոլ»-ի որոշակի հատվածում և, ըստ ամենայնի, տարածքը վարձակալությամբ հանձնել մի քանի ճանաչված բրենդների ներկայացուցչություններին: Նախկին վարձակալներին զգուշացրել են և առաջարկել 2 ամիս անց ազատել տարածքը:
Օրենքի տեսանկյունից իրավաչափ է: Նախկին վարձակալները շահարկում են խնդրի բարոյական կողմը:
«30 տարի մարդիկ այստեղ աշխատել են», «վերևից ջուր է կաթացել, ապրանք է փչացել, ցրտին, տաքին՝ առանց կոնդիցիոներ», «այսքան տարի մենք զարգացրել ենք նրա (Սուքիասյան Խաչատուրի) բիզնեսը»,- ասում են նախկին վարձակալները:
Հետաքրքիրն այն է, որ նրանք գրեթե ամեն ինչին համաձայն են:
«Մենք համաձայն ենք, թող վերանորոգեն՝ մեկ ամիս կսպասենք, թող վարձի գինն էլ մի քիչ ավելի լինի, բուտիկներ սարքեն ու տան նույն այս մարդկանց»,- համարյա աղերսում են նրանք:
Հիշեցի «Ոսկե հորթ»-ի զիցնախագահ Ֆունտին, որը միշտ նստել է։
Նստել է Ալեքսանդր Երկրորդ «Ազատարարի», Ալեքսանդր Երրորդ «Խաղաղարարի», Նիկոլայ Երկրորդ «Արյունալիի», ինչպես նաև Կերենսկու ժամանակ:
Ինչու՞ եմ համեմատում:
Որովհետև այնպես, ինչպես «Ռոսիա մոլ»-ի նախկին վարձակալները, չեն պայքարում:
ՈՒշադիր կարդացեք կամ լսեք վերջիններիս մտքերը և եզրահանգումները: Ըստ այդ մարդկանց, «30 տարվա աշխատանքը, զրկանքներն ու Սուքիասյան Խաչատուրի բիզնեսի զարգացումը» թույլ է տալիս նրանց խնդրել, ամեն ինչին համաձայնվել: Այդքանից հետո վերջինների մտքով չի անցնում ՊԱՀԱՆՋԵԼ, ՎԻՃԱՐԿԵԼ, ԲՈՅԿՈՏԵԼ:
Հա, մեկ էլ` «ՄԵՆՔ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՄԲ ՉԵՆՔ ԶԲԱՂՎՈՒՄ»:
Սա նմանօրինակ «պայքարների» ամենատարածված ատրիբուտն է:
Իսկ զավեշտալին այն է, որ, ամենայն հավանականությամբ, «Ռոսիա մոլ»-ի վաճառականների «պայքարը» շուտով կավարտվի: Ըստ երևույթին, վերջիններիս աշխատատեղի վարձը կբարձրացնեն և կառաջարկեն ընտրություններին քվեարկել որոշակի քաղաքական ուժի օգտին:
Իսկ հետո՞:
Կերևա:
Վերջ:
Այսօրինակ «պայքարների» հետ այդպես են վարվել բոլորը` Ալեքսանդր Երկրորդ «Ազատարարը», Ալեքսանդր Երրորդ «Խաղաղարարը», Նիկոլայ Երկրորդ «Արյունալին», Կերենսկին, ինչպես նաև Տեր-Պետրոսյան Լևոնը, Քոչարյան Ռոբերտը, Սարգսյան Սերժը:
Այսպես կվարվի նաև Փաշինյան Նիկոլը:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Լուսանկարում՝ «Ռոսիա մոլ»-ը Սարգսյան Սերժի օրոք: