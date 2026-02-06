Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Զրո խնդիր հարևանների հետ»

06.02.2026 | 12:02

Թուրքիայի թիվ մեկ ազգայնական, Ռ. Էրդողանի դաշնակից թուրքական նեոֆաշիստական MHP (Ազգայնական շարժում) կուսակցության նախագահ Դևլեթ Բահչելին հետաքրքիր հայտարարություն է արել.

- «Քանի դեռ Անատոլիան հանգստություն չի գտել, Օջալանը՝ հույս, Ահմեդները՝ պաշտոններ, իսկ Դեմիրթաշը չի վերադարձել իր տուն, մեր որոշումը մնում է հստակ»։

- Այս ելույթն առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացել Աբդուլլահ Օջալանի համար այսպես կոչված «հույսի իրավունքի» հիշատակման պատճառով։

«Հույսի իրավունքը» վերաբերում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայից բխող իրավական հայեցակարգին, որը պնդում է, որ ցմահ ազատազրկում կրող բանտարկյալները պետք է ունենան ազատ արձակման կամ որոշակի ժամանակ անց դատավճռի վերանայման իրական հնարավորություն։

Իսկ որ ամենակարևորն է` տասնամյակներ շարունակ MHP-ի առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին եղել է քրդական ժողովրդի ամենաանզիջում հակառակորդներից մեկը և դեմ է հանդես եկել քրդական ինքնավարության ցանկացած ձևի։ Ուստի նրա կողմից այնպիսի հասկացությունների հանկարծակի օգտագործումը, ինչպիսիք են «հույսի իրավունքը», «վերադարձը» կամ քաղաքական վերաինտեգրումը, չափազանց կարևոր շրջադարձային հանգրվանի մասին են խոսում:

Ու այստեղ, տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիան շրջադարձ է կատարում Ահմեդ Դավութօղլուի «Զրո խնդիր հարևանների հետ» կոնցեպտին:

Արա Պողոսյան

