Բա գողե՞րը

Իշխանությունները դեռ էն գլխից մի քաղաքականություն են որդեգրել, ըստ որի Ազգային ժողովի պատգամավորների, պետական համակարգի բարձր պաշտոնյանների, արդարադատության և ներքին գործերրի մարմինների ախատակիցների աշխատավարձերը պարբերաբար բարձրացվում են։
Միթոմ դա քիչ է` վարչապետի անձական հրամանով վերնշյալ աշխատակիցներին տարվա ընթացքում և հատկապես տարեմուտին բաժանվում են հավելավճարներ և պարգևավճարներ։ Հիմնական միտումն այն է, որ պետական պաշտոնյանները գտնվեն բավարար նյութական պայմաններում ու կաշառք չվերցնեն։
Իսկ թոշակառուների կենսաթոշակը չի ավելացվում` հասուն տարիքը դիտարկելով, որպես Բարձրյալի կողմից արդեն իսկ հատկացված պարգևավճար, և ի հավելումն դրա` վարչապետական գլխի կողմից գիտականորեն պատճառաբանվելով, որ ծերությանը զուգահեռ զարգանում է բթամտությունը, որը զրկում է ծերերին հավելյալ գումարը խելամիտ օգտագործելու հնարավորությունից։
Այս պայմաններում խիստ կարևորվում է Հանրապետությունը կոռուպցիայից և կաշառակերությունից զերծ պահելու քաղաքականությունը։
Մնում է, որ ես էլ, որպես երեք միլիոնանոց վարչապետական երկրի վարչապետ հրաման արձակեմ, որպեսզի գողերին ևս բաժանվեն հավելավճարներ և պարգևավճարներ, որպեսզի Հանրապետությունում իսպառ բացառվի գողությունը։
06.01.2026թ.
Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ