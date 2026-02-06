Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին, արձագանքելով Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այն հայտարարությանը, թե Գերմանիան պատրաստ է է՛լ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Իրանի վրա, հայտարարել է․«Գերմանիան ժամանակին եվրոպական առաջընթացի շարժիչն էր, իսկ հիմա այն վերածվել է հետընթացի շարժիչի: Ցավալի է, որ պարոն Մերցի նման մարդն այժմ ներկայացնում է Գերմանիան համաշխարհային ասպարեզում: Հույս ունենք, որ Գերմանիա կվերադառնա ավելի հասուն և արժանապատիվ քաղաքական ղեկավարություն»:               
 
Նորություններ » Բա գողե՞րը

Բա գողե՞րը

Բա գողե՞րը
06.02.2026 | 13:00

Իշխանությունները դեռ էն գլխից մի քաղաքականություն են որդեգրել, ըստ որի Ազգային ժողովի պատգամավորների, պետական համակարգի բարձր պաշտոնյանների, արդարադատության և ներքին գործերրի մարմինների ախատակիցների աշխատավարձերը պարբերաբար բարձրացվում են։

Միթոմ դա քիչ է` վարչապետի անձական հրամանով վերնշյալ աշխատակիցներին տարվա ընթացքում և հատկապես տարեմուտին բաժանվում են հավելավճարներ և պարգևավճարներ։ Հիմնական միտումն այն է, որ պետական պաշտոնյանները գտնվեն բավարար նյութական պայմաններում ու կաշառք չվերցնեն։

Իսկ թոշակառուների կենսաթոշակը չի ավելացվում` հասուն տարիքը դիտարկելով, որպես Բարձրյալի կողմից արդեն իսկ հատկացված պարգևավճար, և ի հավելումն դրա` վարչապետական գլխի կողմից գիտականորեն պատճառաբանվելով, որ ծերությանը զուգահեռ զարգանում է բթամտությունը, որը զրկում է ծերերին հավելյալ գումարը խելամիտ օգտագործելու հնարավորությունից։

Այս պայմաններում խիստ կարևորվում է Հանրապետությունը կոռուպցիայից և կաշառակերությունից զերծ պահելու քաղաքականությունը։

Մնում է, որ ես էլ, որպես երեք միլիոնանոց վարչապետական երկրի վարչապետ հրաման արձակեմ, որպեսզի գողերին ևս բաժանվեն հավելավճարներ և պարգևավճարներ, որպեսզի Հանրապետությունում իսպառ բացառվի գողությունը։

06.01.2026թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

