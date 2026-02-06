Ասում են...

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին, արձագանքելով Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այն հայտարարությանը, թե Գերմանիան պատրաստ է է՛լ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Իրանի վրա, հայտարարել է․«Գերմանիան ժամանակին եվրոպական առաջընթացի շարժիչն էր, իսկ հիմա այն վերածվել է հետընթացի շարժիչի: Ցավալի է, որ պարոն Մերցի նման մարդն այժմ ներկայացնում է Գերմանիան համաշխարհային ասպարեզում: Հույս ունենք, որ Գերմանիա կվերադառնա ավելի հասուն և արժանապատիվ քաղաքական ղեկավարություն»:               
 
Բաքուն դատապարտեց Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքը, որը դրսևորվեց Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակ։ Դա բռնություն էր, դատաստան, ոչ թե դատավարություն։ Եվ տեղի ունեցածի համատեքստում նույնիսկ աշխարհի ամենաանհասկացողները պետք է հասկանան, թե ինչու է յուրաքանչյուր հայ ստիպված եղել լքել իր հողը, տները, գերեզմանատները և եկեղեցիները օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղում։

Զարմանալի զուգադիպություն. դատավճիռը հրապարակվեց, երբ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին Էմիրություններում ստացան «Մարդկային եղբայրության համար» մրցանակը։ Փաշինյանի և Ալիևի եղբայրության մեջ կարելի է չկասկածել: Ինչպես որ կասկած չկա Փաշինյանի դավաճանության մեջ, որը թույլ տվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանձնումը և նրա հայրենակիցների վտարումը իրենց պատմական հողերից: Հայաստանի կառավարությունը և Նիկոլ Փաշինյանը, որոնք վերընտրվելու համար թակում են Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի, արևմտյան երկրների և նույնիսկ Ռուսաստանի դռները, մատը մատին չեն տվել իրենց հայրենակիցներին, մեր ընկերներին և բարեկամներին գերությունից ազատելու համար: Այդ ամոթը հավերժ կմնա նրանց հետ։

Կոնստանտին Զատուլին

ՌԴ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով, եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ

