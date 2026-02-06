Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.02.2026
 
Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին, արձագանքելով Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այն հայտարարությանը, թե Գերմանիան պատրաստ է է՛լ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Իրանի վրա, հայտարարել է․«Գերմանիան ժամանակին եվրոպական առաջընթացի շարժիչն էր, իսկ հիմա այն վերածվել է հետընթացի շարժիչի: Ցավալի է, որ պարոն Մերցի նման մարդն այժմ ներկայացնում է Գերմանիան համաշխարհային ասպարեզում: Հույս ունենք, որ Գերմանիա կվերադառնա ավելի հասուն և արժանապատիվ քաղաքական ղեկավարություն»:               
 
Կարծում էինք՝ խաղաղությունը աղավնիներն են բերում, ոչ թե՝ արծիվները

06.02.2026 | 16:18

Եվ կարող էր լինել այնպես, որ, Բաքվի փոխարեն, Երևանի բանտերը լցված լինեին ադրբեջանցի գերիներով։

Կարող էր լինել այնպես, որ մեր պարտադրանքով Ադրբեջանի անկախության հռչակագրից և Սահմանադրությունից հանվեր Արցախին առնչվող ցանկացած հոդված ու տող։

Կարող էր լինել այնպես, որ, Արցախի կորստյան փոխարեն, մենք բանակցեինք Շահումյանում հայերի վերաբնակեցման հարցերով։

Կարող էր լինել այնպես, որ հիմա հայկական զինված ուժերը նստած լինեին նրանց օդանավակայանների ու ճանապարհների գլխին։

Կարող էր լինել այդպես, բայց մենք դա չցանկացանք, ընդամենը մենք դա չուզեցինք․․․

Մենք կորստյան մատնվեցինք, քանզի առյուծների ոչ մի բանակ դեռ չի կարողացել հաղթել, երբ նրա առջևից գառն է գնացել:

Կորստյան մատնվեցինք, քանզի կարծում էինք, որ խաղաղությունը աղավնիներն են բերում, ոչ թե՝ արծիվները։

Գագիկ Ասատրյան

.