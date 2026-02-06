Կարծում էինք՝ խաղաղությունը աղավնիներն են բերում, ոչ թե՝ արծիվները

Եվ կարող էր լինել այնպես, որ, Բաքվի փոխարեն, Երևանի բանտերը լցված լինեին ադրբեջանցի գերիներով։
Կարող էր լինել այնպես, որ մեր պարտադրանքով Ադրբեջանի անկախության հռչակագրից և Սահմանադրությունից հանվեր Արցախին առնչվող ցանկացած հոդված ու տող։
Կարող էր լինել այնպես, որ, Արցախի կորստյան փոխարեն, մենք բանակցեինք Շահումյանում հայերի վերաբնակեցման հարցերով։
Կարող էր լինել այնպես, որ հիմա հայկական զինված ուժերը նստած լինեին նրանց օդանավակայանների ու ճանապարհների գլխին։
Կարող էր լինել այդպես, բայց մենք դա չցանկացանք, ընդամենը մենք դա չուզեցինք․․․
Մենք կորստյան մատնվեցինք, քանզի առյուծների ոչ մի բանակ դեռ չի կարողացել հաղթել, երբ նրա առջևից գառն է գնացել:
Կորստյան մատնվեցինք, քանզի կարծում էինք, որ խաղաղությունը աղավնիներն են բերում, ոչ թե՝ արծիվները։
Գագիկ Ասատրյան