Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին, արձագանքելով Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այն հայտարարությանը, թե Գերմանիան պատրաստ է է՛լ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Իրանի վրա, հայտարարել է․«Գերմանիան ժամանակին եվրոպական առաջընթացի շարժիչն էր, իսկ հիմա այն վերածվել է հետընթացի շարժիչի: Ցավալի է, որ պարոն Մերցի նման մարդն այժմ ներկայացնում է Գերմանիան համաշխարհային ասպարեզում: Հույս ունենք, որ Գերմանիա կվերադառնա ավելի հասուն և արժանապատիվ քաղաքական ղեկավարություն»:               
 
Սպասվող լույսը

06.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 7
Վստահիր և բնավ մի’ վախենա:
Կյանքը լի է հրաշքներով:
Վստահող մանկան հայացքով նայիր այն ամենին, որ Ես կատարում եմ քեզ համար:
Մի’ վախենա:
Եվս մի քանի քայլ, և կտեսնեք Իմ զորությունը և կճանաչեք:
Դուք այժմ քայլում եք մի փակուղու, անձուկ թունելի մթության միջով: Սակայն շուտով դուք կդառնաք լույս` ուղղելու ու առաջնորդելու համար մոլորված ու դողացող ոտքերը:
Ձեր տառապանքի կանչը սլացող նետի պես սուրացել ու հասել է Աստծո մոտ. Իմ Հոր` որ երկնքում է, ձեր Հոր` որ երկնքում է:
Աստծո համար լսելը արդեն իսկ պատասխանել է նշանակում:
Սոսկ կանչ, որպեսզի հասնի օգնությունը և ծածկի տկարությունը մարդկային:
Եվ վերջապես` վստահող ու ապավինող մի աղաղակ, որ հասնի Աստծուն և ունկնդրության արժանանա:
Հիշիր, ով դողացող սիրտ, որ Աստծո համար լսելը արդեն իսկ պատասխանել է ձեր աղոթքներին:
Բազմիցս ասված աղոթքները անպատասխան չեն մնում:
