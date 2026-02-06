Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին, արձագանքելով Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այն հայտարարությանը, թե Գերմանիան պատրաստ է է՛լ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Իրանի վրա, հայտարարել է․«Գերմանիան ժամանակին եվրոպական առաջընթացի շարժիչն էր, իսկ հիմա այն վերածվել է հետընթացի շարժիչի: Ցավալի է, որ պարոն Մերցի նման մարդն այժմ ներկայացնում է Գերմանիան համաշխարհային ասպարեզում: Հույս ունենք, որ Գերմանիա կվերադառնա ավելի հասուն և արժանապատիվ քաղաքական ղեկավարություն»:               
 
Տեր Աստված իմ,
ինձ խաղաղությանդ գործիք դարձրու,
ՈՒր ատելություն կա, ես սեր տարածեմ,
ՈՒր վիրավորանք կա, ես ներում հասցնեմ,
ՈՒր տարաձայնություն կա, ես միություն հաստատեմ,
ՈՒր սխալ կա, ես ճշմարտությունը բերեմ,
ՈՒր կասկած կա, ես հավատքը տանեմ,
ՈՒր հուսահատություն կա, ես հույսը սփռեմ,
ՈՒր խավարը կա, ես Քո լույսը շողացնեմ,
ՈՒր տրտմություն կա, ես բերկրանք տարածեմ:
Ո՜վ Աստուածային Փրկիչ,
տո՛ւր ինձ Քո շնորհը, որպեսզի
չբաղձամ այնքան մխիթարվել, որքան մխիթարել,
այնքան հասկացվել, որքան հասկանալ,
այնքան սիրվել, որքան սիրել:
Արդարև, տալով ենք ստանում,
ինքներս մեզ մոռանալով ենք հասկացողություն գտնում,
ներելով ենք ներվում,
մահանալով ենք հարություն առնում հավիտենական կյանքին:
Ամեն։
