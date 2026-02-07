Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակացություններին՝ ասելով. «Այդ հանդիպումները թթվածնի զուր վատնում են: Այս հարցում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև համաձայնության համար պարզապես տեղ չկա: Ես չգիտեմ, թե ինչ կձեռնարկի Թրամփը, բայց չեմ կարծում, թե այդ բանակցություններից որևէ արդյունք կստացվի՝ լինեն դրանք Օմանում, Թուրքիայում, թե Լուսնի վրա»:               
 
Հարց՝ «բարենորոգիչներին» հարած Տեր Բարդուղիմեոս քահանային

07.02.2026 | 11:53

Օրհնեա Տեր Հայր ջան, անմիջական եմ դիմում, քանի որ իրար լավ ճանաչում ենք, միասին ուխտի ենք եղել, Ս.Պատարագի մասնակցել, էջումդ քրիստոնեաբար բանավիճել: Դու Արման Սարոյանին կարգալուծությունից հետո անվանել ես սրբազան, այսինքն չես ընդունել Մայր Աթոռի որոշումը:

Իսկ այժմ, երբ.

- Ա.Սարոյանը ցուցադրեց սքեմի տակ թաքնված իր «քրիստոնեական» հավատքի ողջ բոբիկությունն ու մերկությունը՝ կասկածի տակ դնելով մեր ՈՒՂՂԱՓԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ,

- մեկ այլ կարգալույծ բացահայտեց, որ դեռ 2018թ. Ա.Սարոյանը ծածուկ աջակցել է հակաեկեղեցական ՆՀՆՀ շարժմանը, այսինքն գառան զգեստի տակ ծվարած գայլ է եղել (տես` մեկնաբանությունում),

- պարզվեց, որ նա Եկեղեցու ներսում ներմուծված մի տրոյական ձի է եղել,

- ակնհայտ չի ազատում իր կողմից բռնազավթած Մայր Աթոռին պատկանող առաջնորդարանն ու հանձնում գույքը,

դու շարունակու՞մ ես իրեն եպիսկոպոս (Գևորգ) ճանաչել ու հանդիպման ժամանակ աջը համբուրել:

Շնորհակալ եմ նվաստիս արձագանքելու համար:

Սամվել դպիր Գրիգորյան

