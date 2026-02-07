Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակացություններին՝ ասելով. «Այդ հանդիպումները թթվածնի զուր վատնում են: Այս հարցում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև համաձայնության համար պարզապես տեղ չկա: Ես չգիտեմ, թե ինչ կձեռնարկի Թրամփը, բայց չեմ կարծում, թե այդ բանակցություններից որևէ արդյունք կստացվի՝ լինեն դրանք Օմանում, Թուրքիայում, թե Լուսնի վրա»:               
 
Մերձավոր Արևելքում պատերազմներն ու ռազմական գործողությունները շատ հեռու են դադար առնելուց

07.02.2026 | 15:01

ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում Մերձավոր Արևելքն ընդունված է անվանել բարդ և դժվար գոտի։ Մերձավոր Արևելքը բարդ ու դժվար է նրա համար, քանի որ էթնիկ և կրոնական բազմազանությունը թույլ չի տալիս որևէ «դրսի» ուժի լիակատար վերահսկողություն։ Այս բազմազանությունը հաշտ-համերաշխ, համակերպված ապրում է, բայց երբ այդ ուժերը փորձում են անցնել վերահսկողության քաղաքականության, իսկույն սկսվում են կրոնական, էթնիկ բախումներ, ինչն էլ ավելի բարդացնում ու անլուծելի է դարձնում իրավիճակը։

Այս օրերին շատերը կանխատեսում էին, որ ԱՄՆ-ը Իրանին կհարվածի, սակայն դա տեղի չունեցավ և դժվար էլ տեղի ունենա։ ԱՄՆ-ին հարկավոր չէ Իրանում իշխանափոխություն, այլ հարկավոր է ավելի կանխատեսելի, համագործակցող Իրան։ Պետք է ասեմ, որ Իրան-ԱՄՆ բանակցություններին բավականին խանդով են վերաբերվում Թուրքիայում։ Բնականաբար, սա չի բխում Թուրքիայի շահերից, քանի որ կարևոր միջնորդական դերից Իրանը դուրս է թողել Թուրքիային։ ԱՄՆ-ը և Իրանը ինչ էլ պայմանավորվեն, պետք է ֆիքսենք, որ միևնույն է, դա վերջնական չէ, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմներն ու ռազմական գործողությունները շատ հեռու են դադար առնելուց։

Կարեն Հովհաննիսյան

