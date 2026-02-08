Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.02.2026
 
ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակացություններին՝ ասելով. «Այդ հանդիպումները թթվածնի զուր վատնում են: Այս հարցում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև համաձայնության համար պարզապես տեղ չկա: Ես չգիտեմ, թե ինչ կձեռնարկի Թրամփը, բայց չեմ կարծում, թե այդ բանակցություններից որևէ արդյունք կստացվի՝ լինեն դրանք Օմանում, Թուրքիայում, թե Լուսնի վրա»:               
 
Նորություններ » Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա

Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա

Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա
07.02.2026 | 18:27

Վարդգեսը բալկոնում նստած սուրճ էր խմում, մեկ էլ բարձր փռշտաց։ Էդ պահին դիմացի շենքի էլեկտրիկը, որ եկել էր հաշվիչները փոխելու, շենքի լույսերն անջատեց, որ սկսի փոխել հաշվիչները։ Սաթիկը, որ բալկոնում շոր էր փռում, շորերը թողեց, ափալ-թափալ ներս գնաց ու Ֆեյսբուքում ստատուս գրեց. «Ժողովու՜րդ, մեր դիմացի շենքի հարևանը նենց փռշտաց, որ մեր շենքի լույսերն անջատվեցին»։ Մի կես ժամում նրա ստատուսը վաթսուն հոգի տարածեց։

Գլենդելցի Թաթուլը, որ նոր էր հաց կերել ու ոչ մի կերպ չէր հասկանում, թե ոնց շարունակի օրը մինչև քնելը, հեռախոսը ձեռն առավ, ցուցամատի ալարկոտ շարժումով առաջ տվեց Ֆեյսբուքի լրահոսը, ու Սաթիկի ստատուսն աչքովն ընկավ։ Որոշեց մեկնաբանել արտակարգ դեպքն ու գրեց իր պատին. «Երևանում քողարկված ահաբեկչություն ա եղել։ Իբր «անմեղ» փռշտոցից՝ դիմացի շենքում հրդեհ ա բռնկվել»։ Տասնհինգ րոպեում նրա ստատուսը մոտ երկու հարյուր հոգի տարածեց։

«Մեր ձվերը» քաղաքական կուսակցության անդամ քար գցող Վարազդատը տեսավ նրա գրածն ու անմիջապես գրեց իր էջում. «Թշնամին արդեն Երևանում ա։ Բնակելի շենք են պայթացրել, կան զոհեր։» Շատ չանցած լրատվամիջոցները գրեցին. «Փռշտոցով քողարկված գազի պայթյունից բնակելի շենքն ամբողջովին փլվել է։ Զոհերի մասին լրացուցիչ կհայտնենք։»

Էլեկտրիկը գործն ավարտեց, շենքի լույսերը միացրեց ու դուրս եկավ, որ տուն գնա։ Հետաքրքրությամբ նայեց արագորեն շենքը շրջապատող հրշեջ մեքենաներին, շտապ օգնության մեքենաներին, փրկարարներին։

- Էս ի՞նչ ա պատահել,- հարցրեց հավաքված մարդկանցից մեկին։

- Շենքը պայթացրել են, ասում են՝ ոչ ոք կենդանի չի մնացել։

- Ո՞ր շենքը։

- է՛ս։

Էլեկտրիկը տարակուսած նայեց շենքին, որտեղից հենց նոր դուրս էր եկել, հետո ծխախոտ վառեց ու քայլեց դեպի ավտոբուսի կանգառ։ Նա ժամանակ չուներ։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 554

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանը ցուցադրել է իր հեռահար բալիստիկ հրթիռը, ԱՄՆ-ը կոչ է արել իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել Իրանը

Իրանը ցուցադրել է իր հեռահար բալիստիկ հրթիռը, ԱՄՆ-ը կոչ է արել իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել Իրանը

Օմանում ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների նախօրեին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները երկրի քաղաքացիներին կոչ են արել անհապաղ լքել Իրանը, ինչպես նաև խորհուրդ են տվել ինքնուրույն մեկնելու պլան մշակել՝ առանց հաշվարկելու կառավարության օգնությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա
Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.