08.02.2026
 
ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակացություններին՝ ասելով. «Այդ հանդիպումները թթվածնի զուր վատնում են: Այս հարցում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև համաձայնության համար պարզապես տեղ չկա: Ես չգիտեմ, թե ինչ կձեռնարկի Թրամփը, բայց չեմ կարծում, թե այդ բանակցություններից որևէ արդյունք կստացվի՝ լինեն դրանք Օմանում, Թուրքիայում, թե Լուսնի վրա»:               
 
Ապավինել միայն ինձ

Ապավինել միայն ինձ
07.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 8
Ես եմ Տերը, քո բոլոր կարիքները հոգացողը:
Դու պետք է անպայման վստահես ու ապավինես Ինձ:
Վստահի՛ր մինչև ամենավերջին վայրկյանը, վստահի՛ր և մի’ վախենա: Դու պետք է ամբողջովին կախում ունենաս միայն Աստվածային զորությունից:
Ես քեզ չե՛մ մոռացել. քո օգնությունը տեղ կհասնի:
Իրականացված կտեսնես ու կճանաչես Իմ Աստվածային զորությունը:
Տոկալը այն հավատքն է, որ մինչև կտրվելու աստիճան փորձության է ենթարկվում:
Դու պետք է սպասես. վստահես, հուսաս և ուրախանաս Ինձնով:
Ոչ թե մարդուն, այլ Ինձ ապավինիր։
Ես եմ քո զորությունը, քո օգնությունը և քո կարիքները հոգացողը:
Իսկապես, Ե՞ս եմ քո կարիքները հոգացողը, թե՞ ոչ:
Այս է Հարցը: Ինձ համար կատարվող յուրաքանչյուր գործ պետք է ենթարկվի այս փորձությանը:
Տե՛ր կանգնեք ձեր հոգուն ուրախությամբ ու համբերությամբ:
Պետք է սպասեք մինչև, որ Ես ճանապարհը ցույց տամ:
Անգամ երկինքը չի կարող ունենալ ավելի մեծ ուրախություն, քան այն ուրախությունը, որ հոգին է զգում, երբ երկար սպասումից հետո շնորհում եմ նրան պսակը հաղթության:
Բայց Իմ աշակերտներից ո՛չ ոք չի կարող իրապես հաղթել, մինչև որ չսպասի սկսելու ու ճանապարհ ելնելու Իմ հրամանին:
Հնարավոր չէ նեղության մեջ ընկնել, երբ համոզված ես, որ Ես եմ քո կարիքները հոգում:
