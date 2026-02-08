Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.02.2026
 
ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը և նրա կինը՝ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, փետրվարի 26-27-ը ցուցմունքներ են տալու ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի գործով, որը դատապարտվել էր սեռական հանցագործությունների համար։ Բիլ Քլինթոնը հայտարարել է, որ ցանկանում է դա անել ուղիղ եթերում։ «Ես չեմ պատրաստվում ձեռքերս ծալած նստել, մինչ ինձ որպես խամաճիկ են օգտագործում փակ «դատավարությունում»,- ասել է նա:               
 
Նորություններ » «Մահափորձ»՝ Գառնիկ Իսագուլյանի դեմ

«Մահափորձ»՝ Գառնիկ Իսագուլյանի դեմ

«Մահափորձ»՝ Գառնիկ Իսագուլյանի դեմ
08.02.2026 | 11:18

Երեկ խեղճ Գառնիկ Իսագուլյանը գնաց գերեզմանի դուռ և բարեհաջող հետ եկավ. «Շանթ» հեռուստաընկերությունը հրավիրել էր նրան եթեր բանավեճի մի յուրահատուկ ամերիկացու հետ, դրա անունը՝ Աբո Չապարյան, ինչ-որ գազան պարբերականի խմբագիր, չափազանց հայտնի դեմք Միացյալ Նահանգներում, ուժեղ հայրենասեր և այլն, և այլն (հղումը՝ https://www.youtube.com/watch?v=5uQ8SidUGEE):

Խոստովանեմ, որ հազվադեպ է պատահում, որ ես չեմ կարողանում հաղորդումը դիտել մինչև վերջ, եթե ժամանակ եմ ունենում: Բայց երեկվա եթերն այն դեպքն էր, որ պրն Աբո Չապարյանին լսելը կարող էր ինձ մեկ անգամ ևս կանգնեցնել ստենտավորման անհրաժեշտության առաջ: ՈՒրեմն, սույն անասունն ապացուցեց, որ Արևելյան Հայաստանի գրավումը Ռուսաստանի կայսրության կողմից հանգեցրեց Հայաստանի… հայաթափմանը (!!!):

Եվ հայերը դրանից հետո հեղեղեցին Բաքուն, Թիֆլիսը, մի խոսքով, ռուսները Արևելյան Հայաստանում հայ չթողեցին:

Հետո սույն անասունն ապացուցեց, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը հայերին պարտադրել են Լենինն ու Մուստաֆա Քեմալը (!!!)…

Այսինքն, անասուն ամերիկացին երգեց ժողվարչապետ փաշինյանի և հայ արևմտականության սրտի երգը, որտեղ չկա ոչ պատմություն, ոչ իրականություն, ոչ նամուս, ոչ բարոյականություն. կա զուտ ռուսատյացություն, Արևմուտքի քամակը լիզելու մոլուցք, այսինքն՝ տոտալ հակահայկակականություն և հայատյացություն, որը մեզ ներկայացվում է որպես ծայրահեղ հայրենասիրություն:

ՈՒրախ եմ, որ մեր ընկեր Գառնիկ Իսագուլյանն առողջ դուրս եկավ տաղավարից՝ սահմանափակվելով ճնշման տատանումներով: Մեկ ուրիշը կարող էր այլ կերպ վերջացնել…

Առողջություն մեզ բոլորիս, գիտնական ախպարներից, որոնք տեղի արևմտականներից պակաս վտանգավոր չեն, հնարավորինս Աստված մեզ հեռու պահի:

Ամեն…

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 230

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանը և ԱՄՆ-ը համաձայնության չեն եկել, Բրիտանիան կործանիչներ է մոտեցրել մեր հարևանին, Իրանը սպառնացել է պատասխան հարվածով

Իրանը և ԱՄՆ-ը համաձայնության չեն եկել, Բրիտանիան կործանիչներ է մոտեցրել մեր հարևանին, Իրանը սպառնացել է պատասխան հարվածով

Երեկ երեկոյան հաղորդվեց , որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունները լարված և լուրջ բանակցություններ են վարել Օմանի մայրաքաղաք Մասկատում, և որ բանակցություններն ավարտվել են, դրանք անցել են լարված...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա
Ֆեյսբուքյան սովորական առօրյա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.