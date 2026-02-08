Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Երբեք թույլ մի տվեք, որ չարը բնակվի ձեզանում

08.02.2026 | 12:00

ՈՒ շատերն այդպես էլ չհասկացան, որ խաչը, ոչ թե մարդուն, այլ մեղքերը խաչելու համար է:

Նրանք չհասկացան, որ ձեռքերը, ոչ թե հարվածելու, կոտրելու, փշրելու, ցավեցնելու համար են, այլ ձեռք մեկնելու, ամուր գրկելու, արցունք սրբելու:

Ցավոք, չհասկացան, որ լեզուն` մխիթարելու, գովելու, լավը նկատելու արտահայելու, կարևոր խոսքերը չհետաձգելու համար են, ոչ թե բամբասելու, անիծելու, չարախոսելու:

Հոգին ներելու, հասկանալու, կարեկցելու, գթառատության համար է, հոգին վեհ արժեքների կացարան է, հոգին Սուրբ հոգու օրրան է, հոգին ներելու համար է, ոչ թե ստորացնելու, արժեքներն ուրանալու, դավաճանություն և սրբությանը հակառակ արարքներ կուտակելու:

Մարմինը սուրբ է, ոչ թե վաճառքի ենթակա, մարմնում խիղճ, հոգի և Աստված պետք է բնակվի, իսկ եթե այդ ամենը գիտակցեն այն էժան վաճառվող, ամենքին հասու չեն դարձնի:

Մարդը պետք է գիտակցի՝ նա կատարյալ է ստեցծված և ունի կատարելության հասնելու բոլոր ճանապարհները և հնարավորությունները:

Սիրեք ձեր արտաքինը, հոգին, ձեզ ու գնահատելով այն, երբեք թույլ մի տվեք, որ չարը բնակվի ձեզանում:

«Astvac Ser E Ser»-ի ՖԲ էջից

