Դրանք վատանում են հատկապես Արարատ անվան հետ կապ ունեցող հաղթանակներից

«Արարատ 73» ֆիլմը դեռ չեմ նայել: Կարծիքս կհայտնեմ նայելուց հետո, բայց որ տեսնում եմ, թե քննադատողները հիմնականում ովքեր են, դա արդեն խթան է, որ անպայման նայեմ: Քննադատողները մեծամասնությամբ նրանք են, ովքեր պարտությունը հաղթանակ են համարում, իսկ իրական հաղթանակներից վատանում են, հատկապես՝ Արարատ անվան հետ կապ ունեցող հաղթանակներից: Դրանք ժամանակին էլ «Նժդեհ» ֆիլմից էին վատանում: Թեև ես այդ ֆիլմը մասնագիտական առումով իդեալական չեմ համարում, բայց արդեն ասացի, թե ինչից են վատանում: Դրանք կինոարվեստից ոչինչ չեն հասկանում, իրենք բովանդակության հետ խնդիր ունեն:
Արամ Աբաջյան