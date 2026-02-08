Օլիմպիական կարգախոսով՝ դեպի ընտրություններ

Ծանրամարտում տվյալ քաշի ծանրածողը բարձրացնելու համար տրվում է 3 փորձ, այդ 3 փորձերը ձախողելու դեպքում մարզիկը որակազրկվում է, մրցաշարից հեռացվում։
Քաղաքական ուժեր կան, որոնք 2020 թվականից հետո անընդհատ փորձել են (կամ ցույց են տվել, որ փորձում են) Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից, չի ստացվել ու հիմա հունիսի 7-ի ընտրություններով են դա փորձելու (կրկին փորձիր, ընդմիշտ կոկա-կոլա)։
Ասացվածք կա, պատերազմը՝ հեչ, գլխավորը մանյովրներն են։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում շատ մանևրողներ կան, որոնք, երկրի փրկությունն իրենց նպատակ հռչակելով, իրականում հարստանալու խնդիր են լուծում, ընտրություններով փող սարքում։ Նրանց համար արդիական է օլիմպիական կարգախոսը՝ կարևորը հաղթանակը չէ, այլ՝ մասնակցությունը։
Ոսկան Սարգսյան