Իոսիֆ Բրոդսկու առաջին դատավարությունը

(դրվագ)
18 փետրվարի, 1964 թիվ:
Դատավոր.- Դուք ինչո՞վ եք զբաղվում:
Բրոդսկի.- Բանաստեղծություններ եմ գրում: Թարգմանում եմ: Ես կարծում եմ…
Դատավոր.- Ոչ մի «ես կարծում եմ»: Կարգին կանգնեք: Մի՛ հենվեք պատին: Նայե՛ք դատարանին: Պատասխանեք դատարանին, ինչպես որ հարկն է (ինձ): Անմիջապես դադարեցրե՛ք գրի առնելը: Այլապես կհեռացնեմ դահլիճից: (Բրոդսկուն) Դուք մշտական աշխատանք ունե՞ք:
Բրոդսկի.- Ես կարծում էի, որ բանաստեղծություն գրելը մշտական աշխատանք է:
Դատավոր.- Պատասխանե՛ք ճշգրիտ:
Բրոդսկի.- Ես բանաստեղծություններ էի գրում: Ես կարծում էի, որ դրանք կտպագրվեն: Ես կարծում էի…
Դատավոր.- Մեզ չի հետաքրքրում ձեր «ես կարծում էի»-ն: Պատասխանեք: Ինչո՞ւ Դուք չէիք աշխատում:
Բրոդսկի.- Ես աշխատում էի: Ես բանաստեղծություններ էի գրում:
Դատավոր.- Դա մեզ չի հետաքրքրում: Մեզ հետաքրքրում է, թե Դուք ինչ հաստատությունների հետ եք կապված:
Բրոդսկի.- Ես պայմանագրեր ունեի հրատարակչության հետ:
Դատավոր.- Այդպես էլ պատասխանեք: Դուք այնքան պայմանագիր ունեիք, որ դրանցով կարող էիք ապրե՞լ: Թվարկեք, ինչ պայմանագրեր, ե՞րբ, ո՞ր ամիսներին, ի՞նչ գումարի չափով…
Բրոդսկի.- Ճշգրիտ չեմ հիշում: Բոլոր պայմանագրերը իմ փաստաբանի մոտ են:
Դատավոր.- Ես Ձեզ եմ հարցնում:
Բրոդսկի.- Մոսկվայում լույս է տեսել երկու գիրք՝ իմ թարգմանություններով: (Թվարկում է):
Դատավոր.- Ինչքա՞ն է ձեր աշխատանքային ստաժը:
Բրոդսկի.- Մոտավորապես…
Դատավոր.- Մեզ չի հետաքրքրում «մոտավորապես»-ը:
Բրոդսկի.- Հինգ տարի:
Դատավոր.- Որտե՞ղ եք դուք աշխատել:
Բրոդսկի.- Գործարանում, երկրաբանական արշավախմբերում…
Դատավոր.- Ինչքա՞ն ժամանակ եք աշխատել գործարանում:
Բրոդսկի.- Մի տարի:
Դատավոր.- Իբրև ի՞նչ:
Բրոդսկի.- Իբրեւ ֆրեզերային հաստոցի մոտ աշխատող բանվոր:
Դատավոր.- Իսկ առհասարակ ի՞նչ մասնագիտություն ունեք:
Բրոդսկի.- Բանաստեղծ եմ, բանաստեղծ-թարգմանիչ:
Դատավոր.- Իսկ ո՞վ է ընդունել, որ Դուք բանաստեղծ եք: Ո՞վ է Ձեզ դասել բանաստեղծների շարքը:
Բրոդսկի.- Ոչ ոք: (Առանց մարտահրավերի) Իսկ ո՞վ է ինձ դասել մարդկային ցեղի շարքը:
Դատավոր.- Իսկ Դուք սովորե՞լ եք դա:
Բրոդսկի.- Ի՞նչը:
Դատավոր.- Որ բանաստեղծ լինեք: Չե՞ք փորձել ավարտել մի բուհ, որտեղ պատրաստում են… Որտեղ սովորեցնում են…
Բրոդսկի.- Ես չէի կարծում… Ես չէի կարծում, թե դա ձեռք է բերվում կրթությամբ․․․
Ռուսերենից թարգմանությունը՝ Յ․ Խաչատրյանի
Սիլվա Յուզբաշյանի ֆեյսբուքյան էջ