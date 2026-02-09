Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը և նրա կինը՝ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, փետրվարի 26-27-ը ցուցմունքներ են տալու ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի գործով, որը դատապարտվել էր սեռական հանցագործությունների համար։ Բիլ Քլինթոնը հայտարարել է, որ ցանկանում է դա անել ուղիղ եթերում։ «Ես չեմ պատրաստվում ձեռքերս ծալած նստել, մինչ ինձ որպես խամաճիկ են օգտագործում փակ «դատավարությունում»,- ասել է նա:               
 
Աստվածային ձայնը

Աստվածային ձայնը
08.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 9
Աստվածային ձայնը միշտ չէ, որ բառերով է արտահայտվում։
Շատ անգամ այն ընկալվում է իբրև սրտի զգացողություն, իբրև սրտի ճանաչողություն:
