Երեխային սովորեցրու,
որ աշխարհը միշտ արդար չի լինելու,
բայց դա պատճառ չէ,
որ ինքը դառնա կոշտ։
Թող սովորի պահել սիրտը՝,
որպես տուն՝
ծնողների, ընկերների
և այն մարդկանց համար,
ովքեր նույն ձևով ընդունում են իրեն։
Երեխային սովորեցրու
ներողություն խնդրել
առանց խոնարհվելու,
և ներել՝
առանց մոռանալու։
Որ սահման դնելը
չի նշանակում
դադարել սիրել։
Երեխային սովորեցրու
ուրախանալ փոքր բաներից՝
առավոտից,
երբ արթնանում է․
դա հրաշալի լուր է աշխարհին։
Ուրախանալ մարդկանց
ներկայությունից։
Երեխային սովորեցրու
չշտապել մեծանալ։
Մեծահասակ լինելը
պարգև չէ,
եթե կորցրել ես
խաղալու ունակությունը։
Երեխային սովորեցրու
չվախենալ իր ճշմարտությունից,
նույնիսկ եթե այն
չի տեղավորվում
ուրիշների սպասումների մեջ։
Եվ երբ նա ընկնի՝
մի՛ օգնիր նրան
բարձրանալ անմիջապես։
Մնա կողքին։
Թող հասկանա,
որ աշխարհը չի փլվում
յուրաքանչյուր անկումից հետո։
Երեխային սովորեցրու
սիրել ճիշտ մարդկանց
և ճիշտ ձևով...
Վարս ՉԱՐԵՆՑ