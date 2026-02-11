Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.02.2026
 
Նորություններ » «Նիկոլի Հայաստանը» ինքն է վերածվել մի մեծ «Էփշտեյնի կղզու»

09.02.2026 | 13:22

«Էպշտեյնի գործին» առնչվող մոտ երեք միլիոն փաստաթղթերի հրապարակման քննարկումները հասել են նաեւ հայկական մեդիատիրույթ եւ սոցցանցեր։

Դառը ժպիտով եմ հետեւում այդ աժիոտաժին։

«Նիկոլի Հայաստանը» անբարոյականության հակառեկորդներով ինքն է վերածվել մի մեծ «Էպշտեյնի կղզու»։

Այն, ինչ այսօր կատարվում է մեր երկրում, շատ ավելի անբարո է, զզվելի եւ տմարդի։

Ավելին, գեոպոլիտիկ առումով եւս մեկ դառնում ենք նախկինում արգելված ֆանտազիաների վայր, որտեղ աշխարհի մեծերը սկսում են բավարարել սեփական թաքնված աշխարհաքաղաքական կարիքները։

Ուստի երբ Փաշինյանը հայ ժողովրդից կերտում է իր արժեքներն ու արժանապատվությունը ուրացող բնակչություն, այլոց աչքի գերաններն անգամ խամրում են գեոպոլիտիկ սեքս-տուրիզմի ուղղության վերածվող մեր դառն իրականության համեմատ։

Արմեն Աշոտյան

