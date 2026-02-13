Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Ժպիտ՝ բացվող առավոտի մեջ

Ժպիտ՝ բացվող առավոտի մեջ
09.02.2026 | 18:16

Մեր հուշերի մեջ երեկվա ձյունն ավելի ճարմակ էր, քան՝ այսօրվանը, երեկվա լույսն ավելի պայծառ էր, քան՝ այսօրվանը, երեկվա ջրերն ավելի վճիտ էին, քան՝ այսօրվանը:

Դե, իհարկե, դա այդպես չէ: Միայն թե այդ իրատեսությունը ոչինչ չարժե, որովհետև եթե նույնիսկ ճշմարտությունն այլ պատկերի մեջ է եղել, եթե նույնիսկ մենք երեկը պճնում ենք չեղած զարդերով, եթե նույնիսկ այդ խտացված երանգների ստվերում ներկան արժեզրկվում է, ապա մի շտապեք անարգանքի սյունին գամել մեղավորին:

Որովհետև անցյալը գունավորվում է, որպեսզի ներկան համեմատվելու եզր ունենա, ձգտումի ուղեծիր:

Որովհետև, երբ զավակներն ուզում են նմանվել իրենց ծնողներին, դրա մեջ դատապարտելի ոչինչ չկա:

Որովհետև կարոտը չի վերադարձնի անցած-գնացածը, բայց կարող է ժպիտ դառնալ բացվող առավոտի մեջ:

Հովիկ Չարխչյան

