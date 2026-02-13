Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Հոգսը, Նոքսը և Ջեյ Դի Վենսը

Հոգսը, Նոքսը և Ջեյ Դի Վենսը

Հոգսը, Նոքսը և Ջեյ Դի Վենսը
09.02.2026 | 19:15

Այն, ինչ հիմա կատարվում է նախագահականի առջև, հիշեցնում է «Նվագախմբի տղաները» ֆիլիմի հայտնի դրվագը, երբ գնդապետ Նոքսի դիմավորման արարողության ժամանակ ցնցոտիավոր երաժիշտներին թաքցնում են այն օրերի «ժողջանի» թիկունքում:

Հիմա Վենսը եկել է Հայաստան և եթե հայ ժողովրդի հոգսերի համար է եկել, ուրեմն այդ ժողովրդի մի մասի խնդիրը գոնե տեսնելու ցանկություն պետք է ունենար: Եթե Հայաստանի իշխանությունները Վենսին Հայաստանի ժողովրդի խնդիրներն են ներկայացնելու, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անեին, որ այդ ժողովրդի ձայնը լսվեր:

Բայց դե լույսի «ստոլբին» էլ հասկանալի է, որ ոչ Վենսի ցավն է կտրվել, ոչ էլ Փաշինյանին է պետք, որ մարդկանց ձայնը լսվի ու տեղ հասնի: Ոչ առաջինին, ոչ էլ վերջինին Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հարցը չի հուզում. մեկը աշխարհաքաղաքական խնդիր է լուծում մեր երկրի հաշվին, մյուսն իր իշխանությունը պահելու ու վերարտադրվելու հարցն է լուծում:

Թե չէ, ինչպես կասեր արդեն «Սարոյան եղբայրները» ֆիլմի հերոսը. «... սոված մանուկներ, գաղթական ժողովուրդ ...»:

Էդուարդ Սարիբեկյան

