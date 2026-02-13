Իրան, Իսրայել, ԱՄՆ. մեր տարածաշրջանն այս պահին վառոդի տակառի վրա է

Թեհրանը պնդում է ուրանը հարստացնելու իր իրավունքը՝ նույնիսկ եթե դա պատերազմի հանգեցնի. այս մասին, «РИА Новости»-ի փոխանցմամբ , հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:
«Ինչու ենք մենք այդպես պնդել ու պնդում ուրանի հարստացումը և պատրաստ չենք հրաժարվել դրանից, նույնիսկ եթե մեզ պատերազմ պարտադրեն,- երեկ ասել է Արաղչին ու դա բացատրել Իրանի ինքնիշխան իրավունքով.- Քանի որ ոչ ոք իրավունք չունի մեզ ասել, թե ինչ պետք է ունենանք և ինչ չպետք է ունենանք» (նախարարի խոսքը մեջբերել է նրա պաշտոնական Telegram-ալիքը):
Արաղչին, РБК-ի փոխանցմամբ, նախօրեին հայտարարել էր, որ Իրանը կշարունակի ուրանը հարստացնել խաղաղ նպատակներով, ինչպես հիմա է անում, և չի ընդունի «զրոյական հարստացման» քաղաքականությունը:
Ինչպես հայտնի դարձավ այսօր, Իրանի փոխնախագահն ԱՄՆ-ին ուրանի հարստացման կրճատման պայման է դրել: Փոխնախագահ Էսլամիի խոսքով՝ Իրանը պատրաստ է նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը, եթե Վաշինգտոնը չեղարկի բոլոր պատժամիջոցները: Կընդունի՞ այս պայմանը Թրամփը… Դժվար թե: Եթե նույնիսկ ցանկանա էլ ընդունել, Իսրայելը թույլ չի տա, Իրանին հարվածելով կամ կտապալի առաջիկա բանակցությունները, դրանք չեն կայանա, կամ նույնիսկ եթե Թեհրանը և Վաշինգտոնը բանակցություններում Էսլամիի նշած վերոնշյալ պայմաններով համաձայնության գան, բանակցային այդ արդյունքը կզրոյացնի:
Իրանը կնվազեցնի ուրանի հարստացման մակարդակը, եթե ԱՄՆ-ը հանի Թեհրանի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները. «Fararu» գործակալության տեղեկացմամբ, այս հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի փոխնախագահ և Իրանի Ատոմային Էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին: Խոսքը մինչև 60 տոկոս հարստացված ուրանից Իրանի հնարավոր հրաժարման մասին է։ Ըստ Էսլամիի, այդ հարցը կախված է նրանից, թե Վաշինգտոնի կողմից ի պատասխան արդյոք կչեղարկվե՞ն բոլոր պատժամիջոցները։
2025թ. նոյեմբերի սկզբին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ը պատրաստ է քննարկել Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման հարցը, բայց… Հենց այստեղ պետք է պարզաբանել, թե դրա դիմաց ինչ է պահանջում ԱՄՆ-ը: Պատժամիջոցների սահմանման հիմնական պատճառները ԱՄՆ-ի կեղծ մեղադրանքներն են այն մասին, թե Իրանը խախտում է միջազգային պարտավորությունները և զբաղվում է գլոբալ անվտանգությանը սպառնացող գործունեությամբ (Միացյալ Նահանգներն այս մեղադրանքն Իսրայելին ներկայացնելու փոխարեն, ներկայացրել է Իրանին):
Թեհրանին ուղղված Վաշինգտոնի հիմնական պահանջները ներառում են բալիստիկ հրթիռների և պոտենցիալ միջուկային զենքի մշակումից, ահաբեկչական կազմակերպությունների ֆինանսավորումից (ինչպիսիք, ըստ Վաշինգտոնի, «Հըզբոլլահը» և «Հուսիներն» են), Իրանում մարդու իրավունքների խախտումներից, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների նկատմամբ թշնամական հռետորաբանությունից հրաժարումը: Թեհրանը միանգամայն իրավացիորեն ու կտրականապես բացառել է իր հրթիռների հեռահարության ու քանակի սահմանափակումը, պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել միայն իր միջուկային ծրագրի շուրջ:
Ընդգծենք նաև, որ «Հըզբոլլահը» և «Հուսիներն» ահաբեկչական կազմակերպություններ չեն, այլ դիմադրական ուժեր ահաբեկչական պետություններ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի նկատմամբ: Ինչ վերաբերվում է Իրանում մարդու իրավունքների խախտմանը, ապա այդ մեղադրանքը ևս կեղծ է, քանի որ իբրև այդպիսին ներկայացվում է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործակալների, կամակատարների կողմից գունավոր հեղափոխության կամ պետական հեղաշրջման փորձի ճնշումն Իրանի օրենսդրության շրջանակներում:
ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները ներառում են գրեթե ամբողջական առևտրային և ֆինանսական էմբարգո, որն արգելափակում է իրանական նավթի արտահանումը և երկրի բանկերի մուտքը համաշխարհային համակարգ: Սահմանափակումներ են մտցվել նաև էներգետիկ ոլորտում, պատժամիջոցներ որոշակի անձանց ու կազմակերպությունների, ինչպես նաև ռազմարդյունաբերական համալիրում ներդրումների նկատմամբ:
Մերձավորարևելյան դիվանագետները, «Известия»-ի փոխանցմամբ, կասկածում են Օմանի բանակցություններում ԱՄՆ-ի և Իրանի համաձայնության հնարավորությանը: Թրամփը երեք պայման է առաջ քաշել՝ միջուկային ծրագրի դադարեցում, բալիստիկ հրթիռների կրճատում և վերոնշյալ «ահաբեկչական» խմբավորումներին աջակցելուց հրաժարում: Մինչդեռ Իրանը կտրականապես մերժում է հրթիռային ներուժին վերաբերվող սահմանափակումները։ Նշենք, որ ԱՄՆ- Իրան բանակցությունների հաջորդ փուլը նախատեսված է այս շաբաթ, սակայն այն կարող է չկայանալ, եթե Իսրայելը որոշի միայնակ հարվածել Իրանին, ինչով արդեն սպառնացել է:
Արթուր Հովհաննիսյան