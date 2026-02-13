ԵՄ-ն ու ՆԱՏՕ-ն փլուզելու ծանր հրետանին

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.02.2026 | 11:42

Մի քանի անգամ գրառում եմ կատարել այն մասին, որ 31 տարի է՝ ՍՍՀՄ-ը փաստացի գոյություն չունի, բայց ՄԱԿ –ը, առ այսօր, իր հիմնադիր, վետոյի իրավունք ունեցող անդամ համարում է հենց ՍՍՀՄ-ին, ոչ թե Ռուսաստանին:

Ռուսաստանը ՄԱԿ -ում հանդես է գալիս ՍՍՀՄ -ի անունից:

(Հենց այդ հիմքով էլ ռուսական սահմանապահ զորքերը պաշտպանում են ոչ թե

հայ -թուքական, այլ ՍՍՀՄ-թուրքական սահմանը):

Իսկ ինչու՞ ՄԱԿ -ը չի ընդունում ՍՍՀՄ-ի չգոյությունը:

Որովհետև 1991 թ դեկտեմբերի 8-ի՝ Ռուսաստան- ՈՒկրաինա-Բելառուս Բելովեժյան

պայմանագիրը, ՍՍՀՄ-ի, որպես պետության հետագա գոյության դադարեցման մասին, համարում է իրավաբանորեն ոչ պատշաճ փաստաթուղթ և չի ճանաչում ժառանգական իրավահաջորդությունը:

Հենց այս հանգամանքով էլ պայմանաորված, ՌԴ -ն Բելառուսի հետ միասին, փաստաթղթային փաթեթ է պատրաստել, որով նախ չեղյալ է հայտարարում Ելցին -Կրավչուկ -Շուշկևիչ եռյակի

ստորագրած Բելովեժյան անօրինական փաստաթուղթը և երկրորդ՝ ՈՒկրաինայի դեմ ներկայացնում է տարածքային պահանջների իրավական հիմնավորում:

(1922 թ ՈՒկրաինան ՍՍՀՄ -ի կազմ մտել է առանց Դոմբաս –Լուգանսկի, առանց Օդեսայի, Նիկոլաևի, Խերսոնի, Զապորոժիեի, Ղրիմի: Առանց Արևմտյան ՈՒկրաինայի):

ՍՍՀՄ Սահմանադրությունը հստակ տալիս է ՍՍՀՄ -ից դուրս գալու կարգը:

Այս է այն տարածքների հարցը, որ քննարկվում, բայց լուծում չի գտնում այսպես կոչված ռուս -ուկրաինական բանակցություններում:

Կարծում եմ՝ ռուսներն առաջին պլան կբերեն Արևմտյան ՈՒկրաինայի խնդիրը, որպես ԵՄ-ն ու ՆԱՏՕ -ն փլուզելու ծանր հրետանի։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 545

