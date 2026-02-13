Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Ինչու ամերիկյան մոդուլային ատոմակայանները չեն կարող փոխարինել Հայաստանի ԱԷԿ-ին

Ինչու ամերիկյան մոդուլային ատոմակայանները չեն կարող փոխարինել Հայաստանի ԱԷԿ-ին

Ինչու ամերիկյան մոդուլային ատոմակայանները չեն կարող փոխարինել Հայաստանի ԱԷԿ-ին
10.02.2026 | 11:54

(և ինչու սա քաղաքական, ոչ թե տեխնիկական ընտրություն է)

Վերջին շրջանում ակտիվորեն առաջ է մղվում թեզը, թե ամերիկյան փոքր մոդուլային ատոմակայանները (SMR) կարող են փոխարինել Հայաստանի գործող ատոմակայանը։ Սակայն սա ավելի շատ քաղաքական օրակարգ է, քան էներգետիկ ռեալիզմ։

Հզորության անհամեմատելիություն

Մեծամորի ԱԷԿ-ի հզորությունը՝ ~440 ՄՎտ։

ԱՄՆ-ում առաջարկվող SMR-ների մեծ մասը ունի 50–300 ՄՎտ հզորություն։Սա հաստատվում է ԱՄՆ Էներգետիկայի նախարարության (DOE) և NuScale-ի պաշտոնական տվյալներով։

SMR-ները նախատեսված չեն ազգային բազային էներգիայի համար։ Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալությունը (IAEA) SMR-ները դիտարկում է որպես

-հեռավոր շրջանների,

-արդյունաբերական համալիրների,

-լրացուցիչ հզորության աղբյուր,

ոչ թե երկրի էներգահամակարգի ողնաշար։

Ռուսական առաջարկները ռազմավարական առումով այլ դասի են

Ռուսաստանը առաջարկում է VVER-1000 և VVER-1200 ռեակտորներ՝

-1000–1200 ՄՎտ հզորությամբ

-արդեն շահագործվում են Ռուսաստանում, Բելառուսում, Թուրքիայում, Չինաստանում

ԱՄՆ SMR-ները դեռ փորձարարական են

ԱՄՆ-ում չկա գործող կոմերցիոն SMR, իսկ NuScale նախագիծը 2023–2024 թթ. սառեցվեց բարձր գնի պատճառով։

Տնտեսական ռիսկերը թաքցվում են քաղաքական հայտարարությունների տակ

SMR-ների մեկ ՄՎտ-ի արժեքը ներկայումս ավելի բարձր է, քան խոշոր ռեակտորներինը։ Մի քանի մոդուլ կառուցելը նույն հզորությանը հասնելու համար՝

-թանկ է

-կառավարման տեսանկյունից բարդ

Հայաստանի էներգետիկան աշխարհաքաղաքական ճակատ է։ ԱԷԿ-ը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի մոտ 30–35%-ը։ Այն փոխարինել տեխնոլոգիայով, որը

-չունի շահագործման պատմություն

-չունի բավարար հզորություն

-կախված է արտաքին քաղաքական կամքից

- սա ոչ միայն էներգետիկ, այլ նաև քաղաքական ռիսկ է։

Ստելլա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 614

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.