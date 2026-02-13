Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Ձեզ արդեն կերակրում են ոչ թե աջակցության խոստումներով, այլ՝ սխալ թարգմանություններով

10.02.2026 | 13:12

Շատ կարճ ժամանակ հետո դուք կհասկանաք, որ գեոքաղաքական առումով Վենսը իրականում այցելել է Բաքու, իսկ Հայաստանում նա իջևանել է մինչ կհասնի Բաքու: Վենսի ԱՄՆ նախագահի հավակնությունների կոնտեքստում Ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրքը ևս քաղաքական, ավելի ճիշտ, էլեկտորալ գրագետ հաշվարկ է՝ ի պատիվ ամերիկյան կողմի և ի պատիվ Վենսի ադմինիստրացիայի: Հավակնությունների և ընտրությունների ժամանակ պետք է հաշվառել ամեն բան՝ քաղաքականությունը իր կանոններն ունի:

Այս ընթացքում ամեն բան արվեց, որ Վենսի իջևանումից քամվի իշխանական մաքսիմալ նախընտրական դիվիդենտ: Նույնիսկ գոյություն չունեցող հայտարարաություններ վերագրվեցին նրան: Իրականում երեկ Վենսը խոսել է տարածաշրջանի առևտրային և պայմանական տնտեսական պոտենցիալի մասին, կրկնում եմ՝ պոտենցիալի, հնարավորության, այլ ոչ թե Հայաստանի համար «միլիարդներ բերելու», լինի 5 մլրդ, թե 4 մլրդ:

5 մլրդ դոլարը ո՛չ օգնություն է, ո՛չ փոխանցում, ո՛չ պետական աջակցություն Հայաստանին։

Խոսքը վերաբերում է մինչև 5 մլրդ դոլարի ամերիկյան արտահանման հնարավորությանը (export), այսինքն՝

ԱՄՆ ընկերությունների կողմից վաճառվող տեխնոլոգիաներին և ապրանքներին՝ պայմանագրային և վճարովի հիմքով։

4 մլրդ դոլար:

Սա ևս փող չէ, որը տրվում է Հայաստանին։ Խոսքը վերաբերում է վառելիքի և սպասարկման երկարաժամկետ պայմանագրերի հնարավոր արժեքին (fuel & service contracts)՝ եթե ծրագրերը կյանքի կոչվեն։

2021 թ. հուլիսին ԵՄ-ը հայտարարեց Հայաստանին շուրջ 1.6 մլրդ եվրո կամ շուրջ 1.9 մլրդ դոլար աջակցություն տրամադրելու մասին։ Հետագայում Եվրոպական խորհրդարանի ղեկավար Շառլ Միշելը հայտարարեց, որ աջակցության չափը կարող է հասնել 2.6 մլրդ եվրոյի՝ մոտ 3 մլրդ դոլար: Միշելին ավելի լայն էին ժպտում: Որտե՞ղ է Միշելը, ու՞ր են միլիարդները: Ձեզ արդեն կերակրում են ոչ թե աջակցության խոստումներով, այլ սխալ թարգմանություններով, այո, ա՛յ էդքան էժան:

P.S. Իրական փողը այն տասը հազար դրամ թոշակն էր, որը թոշակառուին չի հասնի, որովհետև, դե, թոշակառուն չգիտի՝ ինչպես ծախսել հավելյալ տասը հազար դրամը: Գետնի վրա՝ տասը հազար դրամի բացառում, իսկ օդերում՝ միլիարդների քամիներ:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

