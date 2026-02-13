Այսօր արդեն պարզ է, որ Հայոց Եկեղեցու դեմ խունտայի ձեռնարկած բռնաճնշումներն ունեցան հակառակ արդյունք. Հայաստանում ընթանում է Հայոց եկեղեցու և հայ ժողովրդի պատմության, ներառյալ աստվածաբանական ու ծիսակարգային գիտելիքների «լիկբեզ»՝ անգրագիտության վերացում։
Մամուլն ու սոցցանցերը վերածվել են աստվածաբանական ֆակուլտետի ու Գևորգյան ճեմարանի։ Աստվածաշնչյան մեջբերումները փոխանցվում են բերնեբերան, մեկ ամբողջ դար մոռացված եզրույթները ճանաչելի ու հասկանալի են դարձել շատ շատերին։ Այսօր եկեղեցական տերմինաբանությունը զարթոնք է ապրում և նոր շունչ ստանում։ Օրինակ, մինչև վերջերս ժողովրդի զգալի մի հատված չէր զանազանում «սրբազան», «հայր սուրբ» ու «տեր հայր» եզրույթները և չգիտեր, թե որն է Սուրբ և Անմահ Պատարագի խորհուրդը։
Ահա թե ինչպիսի դրական արդյունքներ կարող է ունենալ եկեղեցու դեմ դրածո իշխանության հայտարարած պատերազմը։
Իրոք որ՝ անքննելի են Աստծո գործերը։
Հ.գ. Իսկ քրիստոնյա Ջ. Դ. Վենսի Երևան այցելության մասին կգրեմ մի փոքր ավելի ուշ։
Արմեն Այվազյան