«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Ինչու՞ հենց հետախուզական ԱԹՍ՝ Իրանի քթի տակ

10.02.2026 | 14:40

Երբեք ու երբեք չհավատաք, թե ինչ-որ գերտերություն, որի ղեկավարն անգամ քո երկրի անունը չի կարողանում մտաբերել ասուլիսների ժամանակ, մտահոգված լինի քո խաղաղ ապրելով, մտածի քո զինվորի կյանքի ու քո սահմանների մասին:

Քեզ օգտագործելու են, քո երկիրը հարթակ են դարձնելու իրենց աշխարհաքաղաքական շահի սպասարկման համար: Իրանի սահմանը հետախուզոզ 11 միլիոն դոլարի ԱԹՍ-ները՝ քեզ վառ օրինակ:

Հարց չի առաջանո՞ւմ, թե խաղաղության պայմաններում էդ դու ո՞ւմ պիտի հետախուզես, ինչի՞ համար: Ինչո՞ւ ոչ հարձակողական զինատեսակ կամ հարվածային դրոն ու ՀՕՊ, այլ հենց հետախուզական ԱԹՍ՝ TRIPP-ի սահմանին, Իրանի քթի տակ:

Արամ Գևորգյան

