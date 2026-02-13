Ինչու՞ հենց հետախուզական ԱԹՍ՝ Իրանի քթի տակ

Երբեք ու երբեք չհավատաք, թե ինչ-որ գերտերություն, որի ղեկավարն անգամ քո երկրի անունը չի կարողանում մտաբերել ասուլիսների ժամանակ, մտահոգված լինի քո խաղաղ ապրելով, մտածի քո զինվորի կյանքի ու քո սահմանների մասին:
Քեզ օգտագործելու են, քո երկիրը հարթակ են դարձնելու իրենց աշխարհաքաղաքական շահի սպասարկման համար: Իրանի սահմանը հետախուզոզ 11 միլիոն դոլարի ԱԹՍ-ները՝ քեզ վառ օրինակ:
Հարց չի առաջանո՞ւմ, թե խաղաղության պայմաններում էդ դու ո՞ւմ պիտի հետախուզես, ինչի՞ համար: Ինչո՞ւ ոչ հարձակողական զինատեսակ կամ հարվածային դրոն ու ՀՕՊ, այլ հենց հետախուզական ԱԹՍ՝ TRIPP-ի սահմանին, Իրանի քթի տակ:
Արամ Գևորգյան