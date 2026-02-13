Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Գեղցու զարգացած տեսակի «դիվանագիտական հմտությունները»

10.02.2026 | 15:08

ՔՊ-ականների պես ճղճիմ ստրկամիտներ մենք երբևէ չենք ունեցել մեր նորանկախ պատմության պաշտոնյաների մեջ, ու երբ ասում ենք՝ վատի և վատագույնի միջև ընտրություն, ապա հասկացեք, որ սրանք վատագույնից էլ անդին են՝ դեպի (-) ամսահմանություն:

Սրանք այնպիտի մի անմխիթար ցայտնոտի մեջ են, այն աստիճան են սարսափահար եղած մտքից, որ իրենք շուտով հրաժեշտ են տալու իշխանությանը, որ խելագարի մոլուցքով ամեն պատահած բան ներկայացնում են որպես իրենց ձեռքբերում, դե, իսկ եղած ու չեղած ձախողումները բարդում են, բնականաբար, նախկինի վրա:

ԱՄՆ փոխնագահի այցը սրանք էնպիսի մի մեծ շուքով են տոնում, իբր քպ-ի ու փաշինյանի «աստվածատուր դիվանագիտական հմտությունների» շնորհիվ է, որ նա ՀՀ-ում է, որ պահի տակ նույնիսկ խղճահարություն են առաջացնում:

Սրանք բացարձակ տեղյակ չեն, թե Վենսի ու Թրամփի կալիբրի պետպաշտոնյաները ոնց են ծաղրում իրենց՝ գեղցու զարգացած տեսակին, որ իրենք այդ մարդկանց համար նույնիսկ մի մրջյունի ու մի մոծակի արժեք էլ չունեն, որ այսօր իրենք նույնն են ԱՄՆ-ի համար, ինչ՝ Կարմիր լապտերների փողոցում վաճառքի տիկնիկները (կանայք էլ չէ, տիկնիկները):

Ու հիմա, երբ մեկ շաբաթից կամ մեկ ամսից, Աստված մի արասցե, Իրանի դեմ հարձակում սկսվի, ու իրենք սուս ու փուս ի կատար ածեն իրենց հերթական պետական դավաճանությունը, այն է՝ Իրանի դեմ քայլեր ձեռնարկեն, գիտե՞ք՝ ինչ են ասելու հետայդու… Գիտեք, էլ չկրկնեմ. ռուսն ու նախկինը կան ու կան:

Էլիզա Առաքելյան

