Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Ասում են…

Ասում են…

Ասում են…
10.02.2026 | 15:36

Իրանի հետ հարաբերությունները Հայաստանի համար այլընտրանք չունեն. այդ հարաբերությունները կենսական նշանակություն ունեն թե՛ Հայաստանի, թե՛ Իրանի համար, և այս իրողությունը պետք է հասկացնել արևմտյան գործընկերներին:

Եթե ԱՄՆ-ը փորձի միջամտել կամ վնասել երկու եղբայրական և հարևան երկրների՝ Իրանի և Հայաստանի հարաբերություններին, ապա «TRIP» նախագծի իրականացումը կդառնա ծայրահեղ ռիսկային:

Ոչ մի երրորդ երկիր իրավունք չունի ճնշում գործադրելու Հայաստանի վրա՝ ստիպելով հրաժարվել Իրանի հետ հարաբերություններից կամ կրճատել դրանք: Իրանը ամենամեծ շահագրգիռ կողմն է Հայաստանի և հատկապես Սյունիքի մարզի տնտեսական զարգացման հարցում, սակայն Հայաստանի տնտեսական զարգացումը չի կարող առիթ դառնալ երկու եղբայրական երկրների և հազարամյա հարևանների հարաբերություններին հարվածելու համար:

Իրանը մշտապես հարգել է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը՝ դրանք հրապարակայնորեն հայտարարելով իր «կարմիր գիծը»` լուրջ և կոշտ զգուշացումներ անելով բոլոր տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային խաղացողներին:

Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը Հարավային Կովկասում Իրանի ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից են, և դրանց խախտումն անընդունելի է։

Փույա Հոսեյնի

«Հայաստան-Իրան ռազմավարական համագործակցության զարգացման կենտրոնի» հիմնադիր

Դիտվել է՝ 4059

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.