Ասում են...

Իրանի հետ հարաբերությունները Հայաստանի համար այլընտրանք չունեն. այդ հարաբերությունները կենսական նշանակություն ունեն թե՛ Հայաստանի, թե՛ Իրանի համար, և այս իրողությունը պետք է հասկացնել արևմտյան գործընկերներին:
Եթե ԱՄՆ-ը փորձի միջամտել կամ վնասել երկու եղբայրական և հարևան երկրների՝ Իրանի և Հայաստանի հարաբերություններին, ապա «TRIP» նախագծի իրականացումը կդառնա ծայրահեղ ռիսկային:
Ոչ մի երրորդ երկիր իրավունք չունի ճնշում գործադրելու Հայաստանի վրա՝ ստիպելով հրաժարվել Իրանի հետ հարաբերություններից կամ կրճատել դրանք: Իրանը ամենամեծ շահագրգիռ կողմն է Հայաստանի և հատկապես Սյունիքի մարզի տնտեսական զարգացման հարցում, սակայն Հայաստանի տնտեսական զարգացումը չի կարող առիթ դառնալ երկու եղբայրական երկրների և հազարամյա հարևանների հարաբերություններին հարվածելու համար:
Իրանը մշտապես հարգել է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը՝ դրանք հրապարակայնորեն հայտարարելով իր «կարմիր գիծը»` լուրջ և կոշտ զգուշացումներ անելով բոլոր տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային խաղացողներին:
Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը Հարավային Կովկասում Իրանի ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից են, և դրանց խախտումն անընդունելի է։
Փույա Հոսեյնի
«Հայաստան-Իրան ռազմավարական համագործակցության զարգացման կենտրոնի» հիմնադիր