«Խաղաղության» վառելիքը՝ «դարի գործարք»

Եվրամիությունը ընդդեմ Ռուսաստանի հաստատել է պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը:
Ադրբեջանական ՍՈՔԱՐ նավթային ընկերության՝ Վրաստանի սևծովյան ափին գտնվող Կուլևի տերմինալը հայտնվել է պատժամիջոցների ցանկում, որովհետև եվրոպացիները կարծում են, որ այդ տերմինալով իրականում ռուսական նավթ է արտահանվում՝ ադրբեջանականի անվան տակ:
Իսկ Իլհամ Հեյդարիչն ու Նիկոլ Վովաևիչը օր ու գիշեր Ադրբեջանից (Վրաստանով) Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքի մասին են խոսում՝ դա ներկայացնելով, որպես դարի գործարք, որպես խաղաղության վառելիք:
Հետաքրքիր մարդիկ են էս եվրոպացիք, ռուսական նավթ ու գազ չեն ուզում, ադրբեջանական չեն ուզում, գուցե իրենց պետք չէ՞:
Սպասեք, հեսա ԹՐԻՓՓ-ով ողջ Միջին Ասիայի նավթն ու գազն ենք արտահանելու՝ դեպի...
Դեպի ու՞ր...
Արա Արայան