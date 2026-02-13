Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
«Խաղաղության» վառելիքը՝ «դարի գործարք»

10.02.2026 | 16:25

Եվրամիությունը ընդդեմ Ռուսաստանի հաստատել է պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը:

Ադրբեջանական ՍՈՔԱՐ նավթային ընկերության՝ Վրաստանի սևծովյան ափին գտնվող Կուլևի տերմինալը հայտնվել է պատժամիջոցների ցանկում, որովհետև եվրոպացիները կարծում են, որ այդ տերմինալով իրականում ռուսական նավթ է արտահանվում՝ ադրբեջանականի անվան տակ:

Իսկ Իլհամ Հեյդարիչն ու Նիկոլ Վովաևիչը օր ու գիշեր Ադրբեջանից (Վրաստանով) Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքի մասին են խոսում՝ դա ներկայացնելով, որպես դարի գործարք, որպես խաղաղության վառելիք:

Հետաքրքիր մարդիկ են էս եվրոպացիք, ռուսական նավթ ու գազ չեն ուզում, ադրբեջանական չեն ուզում, գուցե իրենց պետք չէ՞:

Սպասեք, հեսա ԹՐԻՓՓ-ով ողջ Միջին Ասիայի նավթն ու գազն ենք արտահանելու՝ դեպի...

Դեպի ու՞ր...

Արա Արայան

Մեկնաբանություններ

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
