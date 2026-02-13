Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Դժվար ճանապարհ

Դժվար ճանապարհ
10.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 11
Ճանապարհը իրոք դժվարին է` այն դժվարին է նաև ձեզ համար: Կյանքում չկա ավելի դժվար բան, քան սպասելը:
Այնուհանդերձ, ասում եմ ձեզ` սպասեք:
Սպասե՛ք, մինչև որ Իմ կամքը հայտնեմ ձեզ:
Ձեր երկուսին դժվար ու մեծ գործեր տալը ապացույցն է Իմ սիրո ու վստահության և Իմ աշակերտները լինելու:
ՈՒստի կրկնում եմ` սպասե՛ք:
Շարժվելը շատ ավելի դյուրին է, քան սպասելը:
Այս է պատճառը, որ Իմ հետևորդներից շատերը ձախողել են իրենց ձեռնարկած գործերը և իրենց ակտիվ գործունեությամբ պարզապես արգելք են եղել Իմ թագավորության գալուն:
Սպասե՛ք:
Չափից ավելի չեմ պրկի ձեր հոգու ուժը:
Դուք երկուսդ շատ եք նման նրանց, ովքեր հայտնվելով օվկիանոսում` անօգնական քշվում ու տարուբերվում են լաստանավի վրա: Բայց ահա, ջրերի վրա քայլելով ձեզ է գալիս Մեկը, նման Մարդու Որդուն:
Երբ Նա հասնի ձեզ, և դուք լաստանավի վրա վերցնեք Նրան, ձեզ հետ էլ կպատահի այն, ինչ աշակերտների հետ պատահեց:
Եվ դուք էլ շուտով կհասնեք այնտեղ, ուր կամենում էիք:
Ճամփորդությունը նման բարեհաջող ավարտի չէին կարողանա հասցնել ոչ ձեր տանջալի թիավարումը, ո՛չ էլ գործի դրված ձեր ավյունն ու ջանքը: Ասում եմ դարձյալ` սպասե՛ք ու վստահե՛ք:
Սպասեք, մի’ վախեցեք:
