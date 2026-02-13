Ինչու՞ է նույն Մակրոնը խրախուսում Հայաստանի խոնարհվելն Ադրբեջանի իրական և շարունակվող ագրեսիայի առջև

Մակրոնն այսօր ԱՄՆ-ի մասին ասել է.
«Երբ առկա է ագրեսիայի ակնհայտ ակտ, կարծում եմ, որ մենք չպիտի խոնարհվենք կամ փորձենք [կոնֆլիկտը] կարգավորել... Մենք ամիսներով փորձել ենք այդ ռազմավարությունը, բայց այն չի աշխատում»։
Այսինքն Մակրոնը Թրամփի քայլերը գնահատում է՝ որպես ագրեսիա ու ասում է, որ Եվրոպան զիջելու չունի, հակառակը, պետք է դիմադրի։
Նաև ասում է, որ չպետք է թվա, թե Գրենլանդիայի խնդիրը լուծվել է ու կարող են հանգիստ շունչ քաշել, հակառակը պնդում է, որ պետք է թափով պատրաստվել նոր զարգացումների։
Տրամաբանական հարց է առաջանում. այդ դեպքում ինչո՞ւ է նույն Մակրոնը խրախուսում Հայաստանի խոնարհվելն Ադրբեջանի իրական և շարունակվող ագրեսիայի առջև։ Ինչու խորհուրդ չի տալիս հայերիս զգոն լինել ու չխաբվել ժամանակավոր դադարով։
Կարեն ՎՐԹԱՆԵՍՅԱՆ