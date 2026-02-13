Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Ինչու՞ է նույն Մակրոնը խրախուսում Հայաստանի խոնարհվելն Ադրբեջանի իրական և շարունակվող ագրեսիայի առջև

Ինչու՞ է նույն Մակրոնը խրախուսում Հայաստանի խոնարհվելն Ադրբեջանի իրական և շարունակվող ագրեսիայի առջև

Ինչու՞ է նույն Մակրոնը խրախուսում Հայաստանի խոնարհվելն Ադրբեջանի իրական և շարունակվող ագրեսիայի առջև
11.02.2026 | 13:31

Մակրոնն այսօր ԱՄՆ-ի մասին ասել է.

«Երբ առկա է ագրեսիայի ակնհայտ ակտ, կարծում եմ, որ մենք չպիտի խոնարհվենք կամ փորձենք [կոնֆլիկտը] կարգավորել... Մենք ամիսներով փորձել ենք այդ ռազմավարությունը, բայց այն չի աշխատում»։

Այսինքն Մակրոնը Թրամփի քայլերը գնահատում է՝ որպես ագրեսիա ու ասում է, որ Եվրոպան զիջելու չունի, հակառակը, պետք է դիմադրի։

Նաև ասում է, որ չպետք է թվա, թե Գրենլանդիայի խնդիրը լուծվել է ու կարող են հանգիստ շունչ քաշել, հակառակը պնդում է, որ պետք է թափով պատրաստվել նոր զարգացումների։

Տրամաբանական հարց է առաջանում. այդ դեպքում ինչո՞ւ է նույն Մակրոնը խրախուսում Հայաստանի խոնարհվելն Ադրբեջանի իրական և շարունակվող ագրեսիայի առջև։ Ինչու խորհուրդ չի տալիս հայերիս զգոն լինել ու չխաբվել ժամանակավոր դադարով։

Կարեն ՎՐԹԱՆԵՍՅԱՆ

