Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Պատասխան Արարատյան Հայրապետական Թեմի տեղեկատվական բաժնին

Պատասխան Արարատյան Հայրապետական Թեմի տեղեկատվական բաժնին

Պատասխան Արարատյան Հայրապետական Թեմի տեղեկատվական բաժնին
11.02.2026 | 15:08

«Բարենորոգիչներին» հարած Արարատյան թեմի քահանաներից մեկն ինձ նախատում է գրելով. «Մի քանի օր առաջ հիվանդանոցների աղոթատեղիների համար էիք անիմաստ աղմուկ բարձրացնում, դուք միայն ձեր գրառումներն եք անում, պատասխանները չեք տարածում...»: Ու տեղադրել է Արարատյան Հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի պատասխանը:

Սիրով անդրադառնում եմ արժանապատիվ Տեր Հոր հանդիմանությանն ու հարգարժան թեմի հայտարարությանն այստեղ, որ բոլորը տեսնեն:

1. Ողջունելի է, որ Արարատյան Հայրապետական Թեմի հովվական տարածքում գործող հիվանդանոցներում աղոթատեղիների և մատուռների վերացման կամ փակման որևէ խնդիր առկա չէ։

2. Հուսով եմ, որ ապագայում էլ նման խնդիր չի առաջանա, չնայած որոշ հանրային հնչած կարծիքների: Մտահոգությունը տեղին եմ համարում, քանի որ բերված են դրանց հիմնավորումները (տես՝ մեկնաբանությունում):

3. Ես, իհարկե, կտարածեի այդ հայտարարությունը, եթե այդտեղ մի սքողված պարբերություն չլիներ. «Հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը, մենք պիտի փորձենք նաև մեր թեմի տարածքում զինվորների ու զինծառայողների հոգևոր խնամքը կազմակերպելու նպատակով ապահովել հոգևորականի ներկայությունը զինծառայողի կյանքում»: Առաջանում են մի շարք հարցեր:

4. Հայտարարության մեջ որևէ անդրադարձ չկա ՊՆ 29.01.2026թ. հրամանով ԶՈւ Հոգևոր առաջնորդության լուծարման վերաբերյալ: Կարծես նման բան չի էլ եղել:

5. Չե՞ք կարծում, որ այդ հայտարարությամբ անտեսվում է այնտեղ ծառայած գնդերեց հոգևորականների շուրջ 30 տարվա նվիրյալ ծառայությունը, որն անականկալ կերպով դադարեցվել է Բանակում:

6. ՊՆ ստեղծել է սպայական հաստիքներով նոր կառույց՝ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ Բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության կազմում: Ինչպե՞ս է տեղավորվելու հոգևորականների կողմից թեմի տարածքում զինվորների ու զինծառայողների հոգևոր խնամքը այս կառույցի գործառույթների մեջ:

7. ՊՆ չի ուզում երկակի ենթակայություն, չի ընդունում Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից նշանակված հոգևորականների ծառայությունը բանակում: Թեմի քահանաներն ինչպե՞ս են ապահովելու զինծառայողների հոգևոր խնամքը: Մայր Եկեղեցուց դու՞րս են գտնվելու, Մայր Աթոռին, թեմի առաջնորդին հաշվետու չե՞ն լինելու:

8. Թեմի քահանաները նոր ընթացակարգով սպա՞ են դառնալու:

9. Գնդերեցների նվիրյալ ծառայությունը Հայոց Բանակում դադարեցնելը անձի՞ դեմ է, թե՞ Եկեղեցու:

10. Արդյո՞ք ձեր նշածը իրագործելի հայտարարություն է:

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 867

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.