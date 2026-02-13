Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Միակ լարերը, որ միշտ եղել են ու կմնան, լվացքի պարաններն են

11.02.2026 | 18:30

Լարեր, լարեր... Եթե քաոսային սարդոստայնի նման Երևանի փողոցներն ու բակերը պատած հաստ ու բարակ, երկար ու կարճ, սև ու սպիտակ, հատվող ու չհատվող լարերն իրար կապես, երևի մի քանի անգամ կարելի ա փաթաթել երկրագնդի շուրջը։ Լարերը քաղաքի դիմագծի անբաժանելի մասն են՝ ծածկում են քաղաքն՝ ինչպես քողը՝ ազնվազարմ տիկնոջ դեմքը։ Եթե լարախաղաց լինես, կարելի ա առանց ոտքդ գետնին կպցնելու շրջել ամբողջ Երևանում, ուր ասես՝ գնալ։ Իսկ եթե ծիտիկին պետք լինի ծրտել կոնկրետ մի բանի վրա, անպայման մի լար կգտնի, որի վրայից մի սանտիմետր ճշգրտությամբ կդիպուկամխտռի թշնամական թիրախը։ Թոշակառու ծիտիկները սիրում են իրար կողքի թառել շենքից շենք ձգվող ինչ-որ լարի, հետևել բակի անցուդարձին ու բամբասել։ Բակեր կան, որտեղ լարերն էնքան շատ են ու խճճված, որ երբ երկնքին ես նայում, թվում ա, թե ձկնորսական ցանցի մեջ ես։

Լարերը տեխնիկայի դարաշրջանի ռոմանտիկան են։ Նախ հայտնվեցին հեռագրալերերը, հետո՝ էլեկտրական լարերը, հեռախոսի լարերը, տրոլեյբուսի ու տրամվայի լարերը։ Ու երկրագունդը կամաց-կամաց խճճվեց տարբեր տեսակի լարերի մեջ։ Ինչ ասես՝ չի անցնում էդ լարերի միջով՝ էլ հնդկական սերիալներ ու թոք շոուներ, անհանգիստ լուրեր ու անհամ գովազդ, սոցցանցային իրարանցում, վեճեր ու խոստովանություններ, բարձր ու ցածր լարումների հոսանք։ Լարերի մի առանձին խավ են լվացքի պարանները։ Դրանք նույն լարերն են, բայց սրանց բովանդակությունը ոչ թե ներսում ա թաքնված, այլ բաց կախված ա վրայից։ Նրանք թաքցնելու բան չունեն։

Երևանի լարային նվագախմբի կարևոր անդամ են տրոլեյբուսի լարերը։ Դրանք ձգվում են փողոցի վերևում, փողոցի հետ թեքվում են ու ուղղվում, բարձրանում ու իջնում։ Եթե տրոլեյբուսի միջից գլուխդ հանես ու վեր նայես, կթվա, թե Յանդեքսի նավիգոտորով նայում ես փողոցի գծագրին։ Մի ժամանակ փողոցի մեջտեղով տրամվայի լարեր էլ էին ձգվում, ու կարմիր տրամվայն էդ լարերին կպած՝ դանդաղ սողում էր՝ աջուձախ հրելով իր ճամփին հայտնված անհամբեր մեքենաները։

Բայց հիմա տրամվայի լարեր չկան, վերացան՝ տրամվայների ու ռելսերի հետ միասին։ Շուտով երևի տրոլեյբուսի լարերն էլ կվերանան, ու տրոլեյբուսները սեփական մարտկոցներով կշարժվեն։ Անտենաների լարերն էլ են կամաց-կամաց վերանում։ Աստիճանաբար լարերին սկսում են ալիքները փոխարինել։ Հավանաբար կգա ժամանակ, երբ լարերն ընդհանրապես կանհետանան, ու անգամ էլեկտրականությունը ուրիշ ուղիներով կփոխանցվի։

Ու միակ լարերը, որ միշտ եղել են ու կմնան, լվացքի պարանները կլինեն։ Լվացքը WiFi-ի վրա չես կախի։ Իսկ լվացքը միշտ կկախենք, որովհետև ինչքան էլ չորացուցիչներ հնարեն, մեկ ա՝ լվացքը պիտի արևի երես տեսնի։ Լվացքը մեր նման ա՝ արև չտեսավ, կնամշի։

Հենրիկ Պիպոյան

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
