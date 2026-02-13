Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Ամեն տեղ հանդիպիր ինձ

Ամեն տեղ հանդիպիր ինձ
11.02.2026 | 21:59
Փետրվարի 12
Կյանքը իրականում ուրիշ բան չէ, քան Ինձ ճանաչելն ու Իմ Ներկայության գիտակցությանը հասնելը:
Մի՛ վախեցեք:
Շատ սքանչելի ապագա է ձեզ սպասվում:
Թող այդ լինի իրոք մի նոր կյանք, գոյության մի նոր իմաստ, երբ յուրաքանչյուր պատահարի, իրադարձության ու ծրագրի մեջ տեսնեք Ինձ ու ճանաչեք:
«Հավիտենական կյանքը այս է, որ ճանաչեն Քեզ` միակ ճշմարիտ Աստծուն, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր»:
Հարատևիր այս զգացողության մեջ, մշտապես այս գիտակցության տերը եղիր և դու հավիտենական կյանք կունենաս, անվախճան գործերի կյանք:
Ամեն ինչի մեջ առաջնորդվիր Աստծո Հոգով և ամեն բանում ապավինիր Ինձ: Իմ ներկայության գիտակցությունը քեզ անպայման ուրախություն կպատճառի:
Տուր Ինձ ոչ միայն քո վստահությունը, այլ նաև ուրախությունը:
Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
