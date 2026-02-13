Աղոթարան
Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ,
Գոհությամբ սրտիս դռները լայն բացում եմ Քո առջև։
Քո Խոսքն ուսուցանում է.
«Հավատա՛ Տիրոջը, և Նա կպաշտպանի քեզ, ուղղի՛ր քո ճանապարհները և հույսդ դի՛ր նրա վրա» (Սիրաք 2:6):
Տեր, այդ խոսքերով զորացած` դիմում եմ Քեզ խոնարհ հոգով և աղաչում, որ մեր սիրտը միշտ մնա փարված Քո անշեջ ներկայությանը։
Թող Քո սուրբ ներկայությունը լինի մեր ուղեկիցը ամեն օր ու մեզ առաջնորդի սուրբ ու արդար ուղիներով, որ մեր կյանքը դառնա Քո անսահման սիրո ու ողորմության վկայություն։
Ամեն։
