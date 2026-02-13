Թուրքիան չի բացառում միջուկային զենքի ստեղծման հնարավորությունը

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը CNN Türk հեռուստաալիքի եթերում, մեկնաբանելով Իրանի կողմից միջուկային զենք ձեռք բերելու հավանականությունը, չի բացառել Անկարայի կողմից սեփական միջուկային զենքի ստեղծման հնարավորությունը։
«Անկեղծ ասած՝ մենք չենք ցանկանում տարածաշրջանում տեսնել կտրուկ փոփոխություններ, որոնք կարող են խախտել գործող ուժերի հավասարակշռությունը։ Այն երկրները, որոնք, օրինակ, ունեն խնդիրներ Իրանի հետ, կսկսեն ձգտել միջուկային զենք ունենալու։ Եվ մեզ, հավանաբար, ակամայից կպահանջվի միանալ այդ մրցավազքին։ Այդ պատճառով ես չեմ կարծում, որ սա շատ օգտակար կլինի տարածաշրջանի համար», – հայտարարել է Ֆիդանը։
ՈՒղիղ հարցին, թե արդյոք Թուրքիային անհրաժե՞շտ է միջուկային ծրագիր, նախարարը պատասխանել է լռությամբ և ժպիտով, իսկ հաղորդավարն ընդամենը ասել է․ «Լավ, անցնեմ առաջ»։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ