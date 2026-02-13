Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Արցախի հայության բռնի տեղահանումը չի կարող վերածվել բանակցային ֆոնի կամ «փակված էջի»

Արցախի հայության բռնի տեղահանումը չի կարող վերածվել բանակցային ֆոնի կամ «փակված էջի»

Արցախի հայության բռնի տեղահանումը չի կարող վերածվել բանակցային ֆոնի կամ «փակված էջի»
12.02.2026 | 15:15

Եթե գերտերությունները իսկապես խոսում են նոր տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետության մասին, ապա դրա անկյունաքարը պետք է լինի Արցախի հայության հավաքական, անվտանգ և միջազգային երաշխիքներով ապահովված վերադարձը։

Արցախի հայության բռնի տեղահանումը չի կարող վերածվել բանակցային ֆոնի կամ «փակված էջի»։ Դա միջազգային իրավունքի, մարդու իրավունքների և ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքի բացահայտ խախտում է։ Եթե այս նախադեպը լեգիտիմացվում է լռությամբ, ապա դա ազդակ է ամբողջ տարածաշրջանին, որ ուժը շարունակում է ձևավորել սահմաններ։

Վենսի այցը տարածաշրջան պետք է տա հստակ պատասխան՝ արդյո՞ք այս տարածաշրջանում ուժն է շարունակում ձևավորել «իրողություններ», թե՞ միջազգային իրավունքը վերջապես պարտավոր է պաշտպանել բնիկ ժողովրդին։ Այն պետք է հստակեցնի՝ արդյո՞ք ԱՄՆ-ը պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվություն տարածաշրջանային անվտանգության իրական, ոչ ընտրովի սկզբունքների համար, թե՞ կբավարարվի կայունության իմիտացիայով՝ առանց արդարության վերականգնման։

Արցախի հարցում չեզոք դիրքորոշում չկա։ Կա հստակ քաղաքական ընտրություն՝ պաշտպանե՞լ ժողովրդի իրավունքը միջազգային մեխանիզմներով, թե՞ լեգիտիմացնել ուժով ձևավորված փաստը։ Այս ընտրությունը ոչ միայն Արցախի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի ապագան է որոշելու։

Հակոբ Հակոբյան

Դիտվել է՝ 280

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.