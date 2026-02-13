Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Նորություններ » Դուք շարունակեք դրանց հետ քիրվայություն անել

Դուք շարունակեք դրանց հետ քիրվայություն անել

Դուք շարունակեք դրանց հետ քիրվայություն անել
12.02.2026 | 17:26

Պատմական դեժավյու

Տեղի ունեցող «խաղաղության» մասին թրքահպատակ քարոզին զուգահեռ մոտս մի պատմական դեժավյու առաջացավ։

Նախորդ դարի 30-ականների սկզբից մինչև 1940 թվականը ներառյալ, գերմանա-սովետական հարաբերություններն ամենափայլուն գործընկերային մակարդակի վրա էին։ Երկու երկրների միջև կար մեծ ծավալի առևտուր, Բեռլինում գործում էր սովետա-գերմանական տնտեսական համագործակցության գրասենյակ, սովետական զորահրամանատարները վերապատրաստումներ էին անցնում գերմանական զինվորական կաֆեդրաներում։

Չնայած նացիստների աշխարհաքաղաքական զավթողական նկրտումներին (Եվրոպայի կեսից ավելին նվաճված էր)՝ սովետական իշխանությունը ոչ մի կերպ չէր պատկերացնում, որ մի օր իր սահմանների նկատմամբ ոտնձգություններ կլինեն՝ հակառակը որոշ հաշվարկներ կային սեփական դիրքերը բարելավելու մասով։

Ողջ հետախուզությունը օրով, ժամով, վայրկյանով հայտնում էր (Զորգեի ու Աղայանցի ականջը կանչի) Հիտլերի հարձակման մասին, սակայն մարդկանց համոզում էին, որ կա «չհարձակման» հայտնի պակտը։ Հետո եղավ այն, որը խլեց մի քանի տասնյակ միլիոն մարդկանց կյանք։

Հիմա մենք մոտավորապես նույն վիճակում ենք՝ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս․ դուք շարունակեք դրանց հետ քիրվայություն անելն ու ամեն օր հետներն օրգանիկ կապի մեջ եղեք։

Հ.Գ. Ճիշտ հասկացեք, իհարկե, այդ պետությունների կարգավիճակներն ու աշխարհաքաղաքական մոտեցումները, ազդեցության գոտիներն անհամեմատելի են, ուղղակի տրամաբանությունն է գրեթե նույնը:

Հ.Հ.Գ. Ի դեպ, եթե Սովետները որոշակի հավատ ունեին ու դրա վրա հիմնված էին նման կերպ վարվում, սրանք փայլուն գիտեն, որ ինչ կա չկա՝ փուչ է ու հարմար առիթի դեպքում անդառնալի հետևանքներ են լինելու:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 222

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս
Տան գրքերից տնեցու հոտ էր գալիս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.