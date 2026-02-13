Աղոթարան
12.02.2026 | 22:00
Ամենակալ Տեր,
Քո ներկայությամբ սկսում եմ այս օրը`
Լցնելով սիրտս հավատով ու վստահությամբ։
Խնդրում եմ, Տե՛ր,
Լցրու սիրտս քո խաղաղությամբ, որ գերազանցում է ամեն բան,
Հեռացրու մտքերիս խավարն ու վախը,
ՈՒ զորացրու ինձ քո Սուրբ Հոգով, որ չարի փորձության մեջ չընկնեմ։
Տե՛ր Հիսուս,
Օրհնի՛ր այս օրը, որ սկսում եմ Քո անունով,
Թող այն լի լինի բարիքներով ու պտղաբերությամբ։
Եվ իմ հոգին միշտ հիշի, որ Դու ես
Սկիզբն ու վախճանը, կյանքն ու փրկությունը։
Քանզի Քոնն է փառքը և զորությունը այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
