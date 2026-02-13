Տուրիստական գործակալությունները վերածվել են փոխանակման կետերի, իսկ Acba bank OJSC-ին վերագրվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի (Central Bank of Armenia) դերը:
Այցելեք ցանկացած տուրիստական գործակալություն, օրինակ` ANRIVA TOUR, և փորձեք կազմակերպել ձեր հանգիստը:
Տուրիստական գործակալության աշխատակիցն ԱՄՆ դոլարով առաջարկներ կներկայացնի(՞), սակայն կզգուշացնի, որ վճարումը կատարվելու է ՀՀ դրամով: Լավ:
Այնուհետև, Ձեզ կասեն, որ ուղևորության փաթեթի «հաշվարկն», այնուամենայնիվ, իրականացվելու է ԱՄՆ դոլարով` Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքով: Ենթադրենք` լավ:
Հետո կզգուշացնեն, որ Դուք ուղևորության փաթեթի համար վճարելու եք Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքով + 2 ՀՀ դրամ վճարվելիք յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց: Մեծ դժվարությամբ` լավ:
Դրանից հետո` կավետեն, որ Դուք ուղևորության փաթեթի համար վճարելու եք Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքով + 2 ՀՀ դրամ վճարվելիք յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց IDBank-ում: Լավ, էլի:
Խճճվեցիք, չէ՞:
Այժմ եկեք համադրենք փաստերն ու հասկանանք տրամաբանությունը:
1. Եթե վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով, ապա ինչու՞ է գնացուցակը ներկայացվում ԱՄՆ դոլարով:
2. Եթե վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով, ապա ինչու՞ է «հաշվարկը» կատարվում ԱՄՆ դոլարով:
3. Եթե կա ՀՀ Կենտրոնական բանկ, ապա ինչու՞ է հիմք ընդունվում Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքը:
4. Եթե հիմք է ընդունվում Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքն, ապա ինչու՞ է գանձվում լրացուցիչ 2 ՀՀ դրամ հաշվարկված յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց:
5. Եթե հիմք է ընդունվում Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքն, ապա ինչու՞ է վճարումը կատարվում ԱյԴի բանկում:
Սա ՄԻԱՅՆ «նախապայմանագրային»` մինչև բուն պայմանագրին ծանոթանալը, առաջացած հարցերն են:
Հոգնեցի՞ք: Դե, ուրեմն, ծանոթացեք պայմանագրի մնացած կետերին և մեկնեք (չ)հանգստի:
Կարեն Հեքիմյան