«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Համադրենք փաստերն ու հասկանանք տրամաբանությունը

13.02.2026 | 12:05

13.02.2026 | 12:05

Տուրիստական գործակալությունները վերածվել են փոխանակման կետերի, իսկ Acba bank OJSC-ին վերագրվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի (Central Bank of Armenia) դերը:

Այցելեք ցանկացած տուրիստական գործակալություն, օրինակ` ANRIVA TOUR, և փորձեք կազմակերպել ձեր հանգիստը:

Տուրիստական գործակալության աշխատակիցն ԱՄՆ դոլարով առաջարկներ կներկայացնի(՞), սակայն կզգուշացնի, որ վճարումը կատարվելու է ՀՀ դրամով: Լավ:

Այնուհետև, Ձեզ կասեն, որ ուղևորության փաթեթի «հաշվարկն», այնուամենայնիվ, իրականացվելու է ԱՄՆ դոլարով` Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքով: Ենթադրենք` լավ:

Հետո կզգուշացնեն, որ Դուք ուղևորության փաթեթի համար վճարելու եք Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքով + 2 ՀՀ դրամ վճարվելիք յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց: Մեծ դժվարությամբ` լավ:

Դրանից հետո` կավետեն, որ Դուք ուղևորության փաթեթի համար վճարելու եք Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքով + 2 ՀՀ դրամ վճարվելիք յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց IDBank-ում: Լավ, էլի:

Խճճվեցիք, չէ՞:

Այժմ եկեք համադրենք փաստերն ու հասկանանք տրամաբանությունը:

1. Եթե վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով, ապա ինչու՞ է գնացուցակը ներկայացվում ԱՄՆ դոլարով:

2. Եթե վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով, ապա ինչու՞ է «հաշվարկը» կատարվում ԱՄՆ դոլարով:

3. Եթե կա ՀՀ Կենտրոնական բանկ, ապա ինչու՞ է հիմք ընդունվում Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքը:

4. Եթե հիմք է ընդունվում Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքն, ապա ինչու՞ է գանձվում լրացուցիչ 2 ՀՀ դրամ հաշվարկված յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց:

5. Եթե հիմք է ընդունվում Ակբա բանկի դոլարի վաճառքի օրվա փոխարժեքն, ապա ինչու՞ է վճարումը կատարվում ԱյԴի բանկում:

Սա ՄԻԱՅՆ «նախապայմանագրային»` մինչև բուն պայմանագրին ծանոթանալը, առաջացած հարցերն են:

Հոգնեցի՞ք: Դե, ուրեմն, ծանոթացեք պայմանագրի մնացած կետերին և մեկնեք (չ)հանգստի:

Կարեն Հեքիմյան

Տարածաշրջանային

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցն ու Black Rock-ը

Վենսի այցից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան էին ժամանել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները (Տեխաս, Դալլաս)՝ TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները սկսելու նպատակով:
Իսկ օրեր առաջ ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումային ընկերությունը՝ Black Rock-ը, ձեռք բերեց Թուրքիայում ադրբեջանական SOCAR-ին պատկանող կոնտեյներային տերմինալի բաժնետոմսերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Խաղաղություն, որի գինը ես էի
Խաղաղություն, որի գինը ես էի

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման
Ժպտուն իսլամիզմի մասին առասպելը հօդս է ցնդում միրաժի նման

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
Երբ բովանդակությունը որոշողը քաշն է
