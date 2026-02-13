Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.02.2026
 
«Հայաստանը, անշուշտ, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը հարցեր է առաջացնում,- հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։- 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման նախագծի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ մանրամասն չի ներկայացվել։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով՝ խոսքը ոչ թե ԱՄՆ-ի ուղղակի ներդրումների, այլ մի սխեմայի մասին է, որի դեպքում վճարելու է հայկական կողմը»:               
 
Խելք, որի վրա վաղու՜ց ձյուն է նստել

13.02.2026 | 12:16

Մարդ կա, որին թվում է՝ եթե ամենաբարձր պաշտոնն է զբաղեցնում, ուրեմն և ամենախելոքն է։ Եվ խոսու՜մ է, խոսու՜մ...

Բերանն ավտոմատ բացվում` փակվում է, բացվում` փակվում է։

Ոնց որ բերանով մտածելիս լինի։

Վերջ ի վերջո, Երվանդ Օտյանն ասում է.

«Լռությունն էլ մի բան է, քիչ կխոսես, քիչ հիմարություն դուս կտաս»։

Իսկ նա խոսու՜մ է, խոսու՜մ է, խոսու՜մ...

Ոչխարի կղկղանք ու կտիտ է, որ սփռվում է մարգարեության առջև...

- Խելքիդ ձին գա,- կասեր Սոնա Բաբոս։

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Հ.Գ.

Շատախոսը ստով է ապրում,

Քչախոսը` գործով։

11.02.2026թ.

